李家超訪京｜財政部部長劉昆：全力支持香港、要向李家超學習

行政長官李家超展開北京拜訪各部委的行程，今早（14日）與財政部部長劉昆會面。劉昆強調，財政部會貫徹黨中央決策、全力支持香港充分發揮獨特優勢、廣泛開展國際合作和更好融入國家發大局。劉昆更主動說：「總書記（習近平）對你的評價，我們應該來學習、我也向你學習。」



劉昆在開場白中，又讚揚李家超任特首以來，帶領新一屆特區政府勇於擔當、務實有為，團結社會各界堅決維護國家安全， 大力恢復經濟活力，回應民眾關切、認真貫徹中共二十大精神，展現出愛國者治港的新氣象，香港在「一國兩制」軌道通穩步前進。他又指很關心特首的行程，知道李家超是前天到北京。



李家超則回應指，感謝財政部一直以來支持香港鞏固財金中心的地位，指金融領域佔香港每年生產總值20%，金融業職位佔整體就業市場7%，是香港發展的重要因素。



李家超今早連同政制及內地事務局局長曾國衞及財經事務及庫務局局長許正宇，於早上10時許到達國家財政部，與財政部部長劉昆會面。

他早上（14日）在社交平台上以「拜訪中央部委和機構」為題發帖，指由今日（14日）起一連數日，將會陸續拜訪不同的中央部委和機構，就雙方共同關心的議題交換意見；昨天（13日）起，他已經與不同局長為拜訪做好準備工作。

李家超今次拜會部委的行程，將有多名相關政策局局長將參與部分行程，包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、保安局局長鄧炳強、商務及經濟發展局局長丘應樺、醫務衞生局局長盧寵茂、教育局局長蔡若蓮和創新科技及工業局局長孫東等。行政長官辦公室主任葉文娟和政府新聞處處長陳偉偉亦會隨行。

李家超會在3月18日返港。