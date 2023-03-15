李家超訪京｜訪國家科技部　簽加快建設國際創科中心合作協議

行政長官李家超今日（15日）繼續北京訪問行程，早上與國家科學技術部部長王志剛及副部長張廣軍會面，並出席特區政府與國家科學技術部簽署有關加快建設香港國際創新科技中心合作協議儀式。國家科學技術部部長王志剛致辭時指，會做好內地與香港科技創新合作頂層設計和戰略安排，支持香港科研人員承擔更多國家重大科研項目。



協議由創新科技及工業局局長孫東將與科技部副部長張廣軍代表簽署。政制及內地事務局局長曾國衞亦有出席儀式。



國家科學技術部部長王志剛致辭時表示，國家主席習近平高度重視香港創科發展，去年視察香港時，重申黨中央對香港建設國際創科中心的部署，以及對於香港助力國家科技發展的希望。

他表示，在新的歷史機遇下，國家科技部與香港特區政府簽署內地與香港關於加快建設香港國際創科中心的安排，必將推動內地與香港科技創新合作邁入新階段，助力香港早日建成國際創新科技中心，為國家加快實現高水準科技自立自強發揮更好的作用。

王志剛：與港攜手並肩加快打造國際創新科技中心

王志剛說，國家科技部將繼續與特區政府密切協作，攜手並肩把香港加快打造成為具有全球競爭力的國際創新科技中心，包括做好內地與香港科技創新合作頂層設計和戰略安排，以香港所長、服務國家所需，支持香港更好融入國家創新體系。

他又支持香港科研人員承擔更多國家重大科研項目，深度參與國際大科學計劃和大科學工程，參與實施一帶一路科技創新行動計劃，支持香港發揮超級聯絡人作用，搭建國際高科技交流平台，匯聚海內外優秀科技人才。

李家超：協議助推動共享資源與人才交流

特首李家超亦表示，今日簽署協議，進一步推動香港國際中心地位，與內地共享資源，及人才交流。

他又指，「十四五」規劃將深港河套區納入大灣區平台，成為深港科技創新合作區，安排港生、深圳科創員交流，相關三座大樓明年陸續落實，以加強廣州、南沙合作區的機遇，吸引更多公司落戶。港府會全力全速推進吸引創科人才，以打造香港成為國家創科中心的願景邁進。

據了解，李家超今日亦會拜訪文化和旅遊部、海關總署和商務部。