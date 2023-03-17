外傭跳工｜工會憂難保障受苛待外傭　籲加強罰則打擊中介

政府擬修訂《職業介紹所實務守則》，訂明職業介紹所不應以金錢誘因等營商手法，誘使在職的外傭提早終止合約。有外傭工會代表認為，處方提出修訂所用字眼並不清晰，未有合理介定何謂外傭受僱主「苛待」才屬特殊原因可提早終止合約，又提及外傭對著中介公司「冇say」，不少中介公司扣留外傭護照及合約，儘管加強巡查最後至有少數中介公司被「除牌」，認為應加強對中介公司的罰則。



勞工及福利局及勞工處初步建議，《職業介紹所實務守則》應要求職業介紹所向外傭求職者清楚解釋現行政策，除了因僱主外調、移民、逝世或經濟原因而提早終止合約，又或有證據顯示外傭曾受苛待或剝削等特殊原因，外傭在兩年合約期內提出在港轉換僱主申請，通常不會獲批，亦建議訂明不應以金錢誘因等營商手法誘使在職外傭提早終止合約。

工會指修訂令外傭受苛待不敢出聲

香港亞洲家務工工會聯會代表葉沛渝今日（17日）在電台節目指，去年6月已與勞工處開會討論修例，當時處方回覆稱正在檢討，但之後未有再與工會商討。她對於當局打擊外傭「跳工」感到無辜，並指事實上有些情況僱主是剝削外傭，惟政府修例使用的字眼模糊，未有定義何謂「苛待」，憂慮修例會令到外傭被剝削後亦不敢出聲。

咁如果僱主叫個外傭一日到黑做嘢，每日得一片麵包、三餐得一片麵包、兩杯水，瞓幾個鐘頭咁樣，又係咪可以接受外傭有轉換工作嘅權利，可以去避免呢啲剝削呢？ 香港亞洲家務工工會聯會代表葉沛渝

她表示，外傭轉工需要面對相當大的成本，失去工作亦會失去居所，並隨即沒有收入，甚至由於需繳付中介費而需要借貸，這些費用之後亦需償還，「大部份情況，冇乜必要底下，先至會諗，真係頂唔信先至會轉工」。

政府擬修訂《職業介紹所實務守則》，訂明職業介紹所不應以金錢誘因等營商手法，誘使在職的外傭提早終止合約。（資料圖片）

葉沛渝認為，勞工處覺得《職業介紹所守則》行之有效是自我感覺良好，早前該會亦有調查顯示百分百中介公司違反守則，政府應修例加強對於中介公司的罰則，雖然該處有加強巡查，但實際被「釘牌」的數量很少，與外傭實際面對中介公司剝削的情況不成正比。

外傭對中介公司「冇say」

今次《守則》修訂亦包括訂名介紹所不可索取或保留外傭的僱傭合約，迫使外傭支付或償還款項。葉沛渝認為，相關修訂只屬皮毛，外傭及僱主均受中介公司控制，外傭追究或遭中介公司報復，認為外傭初來報到就算被扣留相關文件亦不知可以如何處理，對著中介公司「冇say」。



她又提及，大部份中介公司收取護照及合約後會「扯貓尾」，推卻文件由僱主保管及不在辦公室，令外傭十分困難才能取回相關文件，倘不加強對中介公司的罰則，不會解決相關情況。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，大部份中介與外傭會與面試及溝通，了解其真實情況，認為修訂守則保障僱主亦屬合理。（資料圖片）

僱主：教識外僱做嘢又炒老闆魷魚

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則指，外傭來港工作不需任何支出，機票和身體檢查費用均是由僱主支付，「僱主唔會立亂終止合約，唔想㗎，極度不想」。她又提及，僱主教導來港外傭亦不容易，亦要為其辦理手續，香港變成外傭訓練的場地，僱主亦是其導師，「教識你做嘢，跟住你又炒老闆魷魚，咁僱主又有啲咩可以保障自己呢？」

她又指，外傭來港工作前簽署合約等同承諾，保證做足兩年工作才離開，屬僱主及外傭的保障，倘獲聘請前列明具備適合條件，但實際情況並不是如此，則屬虛報，僱主終止合約亦屬合理。另外，中介公司亦有責任，因為大部份中介與外傭會面試及溝通，了解其真實情況，認為修訂守則保障僱主亦屬合理。