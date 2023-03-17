屯門醫院爆呼吸道合胞病毒　6新生嬰確診感染　11日大男嬰危殆

屯門醫院今晚（17日）公布，院內一個新生嬰兒特別護理病房爆發呼吸道合胞病毒組群感染。自本月9日起，病房內先後有三名男嬰及三名女嬰（年齡由11日至五個月大）出現上呼吸道感染徵狀，全部病人對呼吸道合胞病毒呈陽性反應，正接受隔離治療，當中一名11日大的男嬰情況危殆，一名五個月大女嬰情況嚴重，其他四名嬰兒穩定。

發言人指，呼吸道合胞病毒在春夏季期間較活躍，是引致一歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。院方已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生署衞生防護中心作出跟進。



屯門醫院今（17日）公布，院內一個新生嬰兒特別護理病房爆發呼吸道合胞病毒組群感染。(資料圖片)

五個月大女嬰情況嚴重

屯門醫院兒童及青少年科一個新生嬰兒特別護理病房自3月9日起，先後有三名男嬰及三名女嬰（年齡由11日至五個月大）出現上呼吸道感染徵狀。院方為病人進行所需測試，全部病人對呼吸道合胞病毒呈陽性反應。有關病人現正接受隔離治療，當中一名11日大的男嬰情況危殆，一名五個月大女嬰情況嚴重，其餘病人情況穩定。院方正密切監察病人的情況，為病人提供合適的治療。

發言人指，院方對組群感染個案非常關注，已即時聯絡衞生署衞生防護中心作出跟進，並已提升感染控制措施。院方亦已安排同一病房其他有上呼吸道感染徵狀的病人進行測試，防止病毒傳播。院方已向病人家屬解釋有關事件及保持緊密溝通，提供所需協助。

有關病房已經執行下列各項加強感染控制措施：

1. 加強有關病房的消毒及清潔；

2. 加強員工及訪客的手部衞生；

3. 嚴格執行接觸及飛沬傳播防護措施；及

4. 確保個別病人使用專屬的個人裝備，避免交叉感染

呼吸道合胞病毒為嬰兒支氣管炎和肺炎主因

院方會繼續加強執行感染控制措施，密切留意該病房病人的健康情況。院方已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生署衞生防護中心作出跟進。

發言人指，在香港，呼吸道合胞病毒在春夏季期間較活躍，是引致一歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。呼吸道合胞病毒可引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。這種病毒可通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。