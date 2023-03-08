屯門醫院男廁去年5月曾塌天花　碎片四散　目擊者：差兩秒擊中

本港多間公立醫院接連出現天花石屎塌下事故。據《香港01》了解，早於去年5月，屯門醫院一個男廁亦發生天花塌下事件，在臨床腫瘤科男洗手間內，假天花、石屎、支架四散地上及洗手盆。

有目擊者慶幸逃過一劫，憶述在如廁期間已察覺有異，洗手間發出「隆隆」聲，未幾就有天花塌下，「只差兩秒便被擊中」。



屯門醫院發言人確認，去年有部分假天花掉落，事件中沒有病人或職員受傷，經檢查發現部分假天花支架老化引致鬆脫，不涉及樓宇結構安全，已於去年6月完成維修，並向醫院管理局總辦事處呈報。



《香港01》取得相片，在去年5月30日約下午12時，屯門醫院地庫臨床腫瘤科的男士洗手間內，有假天花、石屎、支架等擱置在洗手間地面，石屎碎散落一地，多個支架變形，碎片位置正正位於手洗盆。

如廁期間聽到「隆隆」作響

據目擊者表示，在如廁期間聽到「隆隆」作響，未幾多片天花塌下，形容「只差兩秒便被擊中」，他離開洗手間後，陸續有職員視察，並將洗手間圍封，阻止院內人士拍攝。

屯院確認事件 已更換老化天花支架

屯門醫院發言人回覆查詢表示，屯院放射治療大樓地下低層一個男洗手間，於去年5月3十日中午，有部分假天花掉落。事件中沒有病人或職員受傷。院方隨即派人檢查，發現部分假天花支架老化，引致鬆脫而導致事件，不涉及樓宇結構安全，已即時安排維修。

發言人又指，維修工作已於6月完成，而老化天花支架已經更換。院方十分關注事件，事後安排工程人員勘察附近設施，未發現類似風險。發言人重申，病人及職員的安全是最重要考慮，會繼續採取不同措施，保障病人及職員安全。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

葵涌醫院冧天花石屎：



公立醫院最近不時出現塌石屎事件，葵涌醫院今日（8日）被揭發，有石屎掉落壓毀辦公室內的桌面電腦及影印機；青山醫院病房去年11月有病房天花石屎剝落，面積如A4紙，跌落一張病床枕頭邊。

青山醫院冧天花石屎：

