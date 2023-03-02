屯門醫院甩殼病人吊機由通用電氣保養　產品有分銷公私院及安老院

醫院管理局昨（1日）公布屯門醫院內科及老人科康復病房，有病人扶抱吊機路軌部件外殼掉落，事後已即時停用有關吊機，並要求保養承辦商作詳細調查。醫管局今日（2日）表示，涉事吊機由生產商Arjo提供，通用電氣負責維修保養服務，最近一次檢查日期為2022年8月，保養承辦商當時沒有發現異常。



衞生署今日亦就事件發出特別警示，表示涉事零件為ArjoHuntleigh AB的Maxi Sky吊頂升降機軌道系統門電機箱（Gate motor box ）外殼。據本地供應商表示，受影響產品在香港分銷，包括公立醫院、私家醫院及安老院等私人醫療機構。



醫管局昨深夜表示，屯門醫院病人扶抱吊機路軌位掉落的外殼長約17厘米，闊9.5厘米。事發時被吊運的病人已通過這段路軌，事件中沒有病人及職員受傷。

最近一次檢查在去年8月 承辦商沒有發現異常

醫管局今補充，涉事吊機由生產商Arjo提供，由通用電氣負責維修保養服務。最近一次檢查日期為2022年8月，保養承辦商當時沒有發現異常。有關系統每年會進行一次負重測試，以確定系統安全及合乎相關牌照的規定。

公立醫院共有約1,130套不同型號天花懸掛病人吊運系統

醫管局又指，事發後已要求各醫院聯網全面檢查類似的系統，確保病人及員工的安全。各公立醫院合共設有約1,130套不同型號的天花懸掛病人吊運系統，醫管局沒有收到其他異常報告。天花懸掛病人吊運系統主要功能是協助行動不便的病人於病房內活動，以減輕醫護人員的日常扶抱工作。

衞生署發特別警示 確認事件涉及設備軌道系統門箱蓋

衞生署今亦就事件發出特別警示，指據醫管局提交的報告，指涉事零件為ArjoHuntleigh AB的Maxi Sky吊頂升降機軌道系統門電機箱（Gate motor box ）外殼。衞生署已與當地供應商取得聯繫，確認此次事件涉及設備軌道系統門箱蓋。據本地供應商表示，受影響產品在香港分銷，包括公立醫院、私家醫院及安老院等私人醫療機構。