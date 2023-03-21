港鐵票價檢討｜A4聯盟到政總請願　倡利潤對沖　港鐵賺多加少

特區政府與港鐵公司就票價「可加可減」調整機制進行的最新一輪檢討結果，將於近日公布。立法會議員「A4聯盟」張欣宇、楊永杰、梁文廣、林素蔚議員早前提出引入利潤對沖，由「可加可減」優化成為「賺多加少」，並製作動畫宣片向市民講解詳情。建議獲得廣泛認同。「A4聯盟」昨日（3月20日）到政府總部門外請願，遞交請願信予運輸及物流局局長政治助理陳閱川，希望政府積極考慮聯盟方案。



「A4聯盟」早前提出倡議，在維持基本計算方程式不變的情況下，引入利潤對沖機制，根據港鐵上一年的基本利潤，設定加幅折扣，令票價調整幅度整體小，期望做到「賺得越多，加得越少」和「利潤對沖，實現雙贏」，切實惠及市民。

當港鐵基本利潤等於或高於150億，則凍結票價加幅，100億至低於150億減少加幅75％；50億至低於100億減少加幅50％，低於50億減少加幅25％，按系數比例對沖加價幅度。

「A4聯盟」過去一段時間通過不同方式，包括街站、問卷以及青年共識會議工作坊等方式，聽取了社會各界對有關倡議的意見，發現市民普遍希望將港鐵利潤、服務表現同市民負擔能力上限等，更加簡單清晰納入票價調整機制。

「A4聯盟」倡議的機制可在不影響港鐵原有基本方程式的基礎下，令加幅更穩定，長遠累積加幅更少，亦不會出現延後加幅，更容易反映港鐵的經營成本，減輕市民經濟負擔。

「A4聯盟」希望政府與港鐵可以接納建議，就票價調整提出一個能切實回應市民期待的方案，以減少社會就票價調整的矛盾與爭議，提升市民生活舒適度與幸福感。