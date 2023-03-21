浸信會出版社前職員　涉偽造發票騙38萬　被控欺詐等將轉區院審

浸信會出版社前僱員涉嫌就再版書及搬遷工程偽造發票，詐騙出版社向多間承辦商支付共約38萬元，被廉政公署控欺詐等8罪。案件今（21日）在東區裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯。裁判官林子勤將案件押後至3月30日再訊，以待控方準備轉介區域法院的文件，被告准以30,000元現金擔保，期間不得離港及接觸控方證人。



被告孔祥威（49歲，時任浸信會出版社（國際）有限公司出版及銷售部職員），被控4項欺詐罪、2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，以及2項串謀使代理人意圖欺騙其主事人而使用文件。

控罪指，孔於2020年2 月4日至2021年6月8日期間，向浸信會出版社訛稱Yan Design Company、Cheong Production、YF Production及郭偉雄已完成書籍設計、編輯、排版及校對工作，誘使浸信會出版社向它們付款。

孔另涉利用兩套虛假的發票，誤導浸信會出版社，郭偉雄曾為出版社進行兩項搬遷工程，並可獲服務費共11,000元；以及串謀與華輝製版輸出公司的李家強，使用兩套假發票及支付款項申請表，誤導浸信會出版社，華輝製版已完成另外3本書籍的印刷及排版工作，並可獲服務費共27,000元。

案件編號：ESCC646/2023