廉署控鐫誠按揭高級經理　涉串謀無業貸款人虛報月薪　詐騙520萬

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名鐫誠按揭高級客戶經理涉嫌串謀兩名按揭貸款申請人虛報月薪，以詐騙一間財務公司向二人批出按揭貸款共約520萬元。廉署早前已落案起訴該兩名按揭貸款申請人，昨日（14日）再起訴涉案財務中介，被告已獲廉署准予保釋，以待明日（16日）在東區裁判法院答辯。



廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名鐫誠按揭高級客戶經理涉嫌串謀兩名按揭貸款申請人虛報月薪。（資料圖片）

被告丁儁堃（41歲），案發時為鐫誠按揭轉介有限公司（鐫誠按揭）高級客戶經理，被控兩項串謀詐騙罪名。案情指， 鐫誠按揭是華僑永亨信用財務有限公司（永亨財務）的按揭貸款指定中介機構，被告涉嫌分別串謀該兩名按揭貸款申請人詐騙永亨財務，虛報二人月薪分別為8.5萬元及15萬元，於2018年6月至12月期間委聘鐫誠按揭申請物業按揭貸款，致使永亨財務向二人批出按揭貸款約350萬元及170萬元。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現案發時其中一名按揭貸款申請人月薪7,000元，另一人則無業。廉署早前已分案起訴二人，接獲律政司進一步法律意見後昨日起訴涉案財務中介。永亨財務在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉署早前已落案起訴該兩名按揭貸款申請人，昨日（14日）再起訴涉案財務中介，被告已獲廉署准予保釋，以待明日（16日）在東區裁判法院答辯。