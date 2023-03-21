三跑工頭訛稱4暑期工為水喉匠　令分判商多付工資5萬元　判囚3月

機場三跑工程的一名前工「工頭」訛稱4名暑期工為有經驗的水喉匠，以騙取分判商以1200元日薪聘用，之後又向4人稱其日薪實為950元，並要4人交出多出的差額。分判商因而多付5萬元工資。工頭早前被廉政公署起訴並認罪，今(21日)在西九龍法院判刑，裁判官施祖堯稱，本案涉及三跑工程，被告的行為影響了公眾的信心，法庭須判處阻嚇性刑罰，以警惕業內人士，判被告入獄3 個月。



被告黃超汎，53歲，德鑄工程有限公司(德鑄)前「工頭」，早前承認一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。

德鑄發現4水喉匠並無水管工程經驗

案情透露，德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告獲德鑄僱用為工地一組水喉匠的「工頭」。他於2021年8月介紹4名工人加入，日薪為1,200元，惟德鑄其後發現4人全無水管工程經驗。

被告有向4名暑期工收取日薪差價

廉署接獲貪污投訴，於2021年起採取連串執法行動，打擊「三跑」建築工人收受非法回佣的不法行為。並發現涉案的4名工人均為應屆中學畢業生，趁暑假找工作機會。被告向他們表示其日薪為950元，4人後來發覺合約上的日薪為1,200元，被告要他們歸還日薪差額。

若非經驗工人日薪950元

德鑄若得知4人並無相關水管工程的工作經驗，便不會以日薪1,200元聘請他們，只會以日薪950元聘請他們作一般工人。德鑄因被告訛稱4人資歷而多付薪金逾50,000元。

廉署早落案起訴21名涉「三跑」項目總承建商及分判商前僱員，其中11人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月，另有9人尚待審訊，1人控罪獲控方不提證供起訴。

案件編號：WKCC 4082/2022