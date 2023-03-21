港鐵可加可減｜檢討後綠色小巴轉乘可慳5毫　感謝日長者一元任搭

港鐵票價可加可減機制檢討結果今日（21日）出爐，香港客運服務總監楊美珍公布，港鐵將有四個重要改變，當中包括為機制引入物業發展利潤，即根據去年的利潤，可調低票價幅度約0.8%；至於原定今年2.85%的加幅，亦將延至明年推行，並減至1.8%；並在4月8日及9日、5月13及14日，推出「半價感謝日」；以及綠色專線小巴轉乘優惠由0.3元增至0.5元。



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香港客運服務總監楊美珍表示，港鐵的檢討結果將有四個主要改變，包括1）引入與物業發展利潤掛勾元素，減低每年調整幅度；2）因應疫後本港復常推出的一系列特別性安排，減少市民交通開支；3）調整服務延誤的安排，推出服務感謝日；4）票務優惠延續及優惠加碼。

可加可減引入物業發展 去年108億元利潤可減0.8%

首先第一點方面，楊表示兩大基本元素，即通脹與工資指數，均可反映經濟情況，有意見指可將利潤分享納入方程式，因此決定調整生產力計算方式，與物業發展利潤掛勾，類似對沖作用，以降低每年調整幅度，以回應大眾的意見。

原有的可加可減方程式：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素（0%） *— 額外扣減（0.6%）*



*該數值只於2017/18至2022/23年度生效



她解釋，若沿用之前機制安排，未來數年的生產力數值，因營本成本不斷上升，數值將會為零。但新計算方法參照去年物業發展利潤的104億元，即將有0.8%的扣減。

港鐵香港客運服務總監楊美珍。（夏家朗攝）

繁忙時間事故撥多兩成金額、三小時以上延誤上調至4,000萬元封頂

第三點方面，港鐵每發生事故均會撥款回贈乘客，有意見指繁忙時間對乘客的影響更大，因此繁忙時間事故後，會再多撥出兩成金額。至於三小時以上的延誤，則由單一事故的2,500萬元，上調至4,000萬元。

將推四日「半價感謝日」 過境乘客亦受惠

楊美珍解釋，回贈方式就如儲錢至戶口，每當累積至2,500萬元，將商討揀選一個日子，例如在周六向乘客回贈，屆時不論年齡、本港或過境乘客，只要持有八達通卡，均能以半價乘坐港鐵。

楊並公布，根據去年的服務表現，舊計算方法為回贈6,550萬元，上述新方法則有逾1億。港鐵已選定在以下周六及周日，包括4月8日、4月9日、5月13、5月14日，共四日推出「半價感謝日」。換言之，乘客若以成人八達通卡，由中環往荃灣，將由原定的14.9元減至7.4元，小童同樣相應減半。至於樂悠卡或長者八達通，則由2元減至1元。

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綠色專線小巴轉乘港由0.3元增至0.5元

第四點方面，乘客以綠色專線小巴轉乘港鐵，不論來回均享0.3元優惠，經檢討後將在今年第四季起加碼六成，即每程可節省0.5元。她指，該優惠將維持至2028年6月，可覆蓋逾500條小巴線，佔全港九成路線，預料每日33萬乘客受惠。

中長途乘客歡迎的「全月通」及「都會票」亦繼續推出，預計每日約30萬人可受惠。機制以外的恆常優惠，包括學生及小童半價，開支約有21億元。