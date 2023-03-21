港鐵可加可減｜加重延誤罰則　去年罰款增至1.03億　4天半價乘車

港鐵近年發生多宗嚴重事故，列車服務動輒延誤數小時、甚至大半日，惟相關罰則過低一直為人咎病。根據「可加可減」票價機制下的服務表現安排，港鐵就單一延誤需繳付的罰款上限僅2,500萬元，即延誤約12小時。



港府與港鐵今日（21日）公布新票價機制調整，宣布將罰款機制下的「封頂」罰款由2,500萬調升至4,000萬，引入繁忙時間1.2倍罰款，故去年罰款會由6,550萬元增至1.03億元，部份會提供3%車費折扣形式回饋乘客，部份會在特定星期六日提供半價優惠。



港鐵稱，已選定4個日子提供半價優惠，包括4月8日及9日；以及5月13日和14日。



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政府指，港鐵同意提高延誤多於3小時的事故罰則，並為發生在繁忙時間、即平日上午8至9時及下午6至7時事故，引入1.2倍的款額增加安排，每宗事故最高撥款金額將由2,500萬元上調至4,000萬元。

故此，港鐵2022年的罰款額會增加約6成，由原來的6,550萬元增至1.03億元，現行使用有關款額以部份支付每年6個月的3%車費回贈安排，當至2,500萬後會選擇特定星期六或日提供半價優惠。

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，已選定4個日子提供半價優專，包括4月8日及9日；以及5月13日和14日。

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據現行港鐵罰款機制，罰款額以列車服務延誤時數累進計算，若列車服務出現31分鐘或以上延誤事故，且在港鐵控制範圍內的因素引起，即須按累進方式罰款，少於一小時則罰100萬元，三至四小時罰500萬元，其後的每小時再罰250萬元，「封頂」上限為12小時、即2,500萬元。

相關罰款只計算列車服務延誤，包括港鐵控制範圍內因機件故障或人為因素導致的服務延誤及暫停，乘客行為和惡劣天氣等不會納入。

按機制，該筆罰款會根據「分享利潤機制」及服務表現安排撥入票價優惠帳戶，港鐵提交的罰款，將會以每程3%車費折扣形式回饋乘客，每年為期最少6個月。

不過，港鐵近年發生多宗嚴重意外，單單去年已有8宗須罰款的延誤事件，罰款額按年增加2.5倍至高達6,550萬，其中去年11月13日荃灣線油麻地站發生列車「甩門」意外，令荃灣線來往佐敦至荔景站服務須暫停，至當日收車仍未能恢復，以凌晨12時30分收車計算，延誤足足15小時，卻因「封頂」機制而只需罰2,500萬元。

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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原有的可加可減方程式：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素（0%） *— 額外扣減（0.6%）*





*該數值只於2017/18至2022/23年度生效

