屯門哈羅國際學校爆急性腸胃炎　現諾如病毒　涉41學生1人曾留院

衞生署衞生防護中心今晚(21日)指，屯門哈羅香港國際學校爆發急性腸胃炎，涉及41名學生，27人已求醫，當中一人需入院，經治理後已出院，其糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。中心指該校出現由諾如病毒引致的急性腸胃炎爆發，亦較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低，現正繼續調查。



學童年齡介乎6至9歲 七成有求醫

衞生防護中心今晚(21日)指屯門哈羅香港國際學校爆發急性腸胃炎，涉及41名學生包括26男15女，年齡介乎6至9歲。27人已求醫，當中一人需入院，經治理後已出院，其糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。

其中一名不適學童上周中學校操場嘔吐

中心指爆發個案中的一名學生首先於上周三(15日)在學校操場嘔吐，其後有學生於上周五(17日)在其中一樓層嘔吐。其他學生陸續於上周六及本周日(18及19日)出現嘔吐和腹瀉病徵。

調查亦確認受影響學生並沒有進食共同食物或飯盒，結果顯示該校出現由諾如病毒引致的急性腸胃炎爆發，亦較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

中心指已到該校視察，並向學校職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察。中心指正繼續調查。

中心發言人提醒市民採取以下措施，預防感染腸胃炎：

• 保持良好的個人衞生

• 處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手

• 清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手

• 以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手

• 保持室內空氣流通

• 注意飲食衞生

• 使用不同的用具處理生及熟的食物

• 避免進食未經徹底煮熟的食物

• 飲用經煮沸的水

• 不要光顧無牌食肆及食物檔攤。