警網罪科與資訊科技辦合作網絡安全演習　232人模擬應對網絡攻擊

警方網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）和政府資訊科技總監辦公室（資科辦）轄下的政府電腦保安事故協調中心，今日（22日）合辦第七屆「跨部門網絡安全演習」，在線上線下共232個資訊科技人員參與，置實戰演練系統，讓參與者就多種網絡攻擊場景互相交流，並即時進行事故應變及調查工作。



第七屆「跨部門網絡安全演習」線上線下共232名資訊科技人員參與，置實戰演練系統，讓參與者就多種網絡攻擊場景互相交流，並即時進行事故應變及調查工作。

警務處助理處長（刑事）鍾詠敏及助理政府資訊科技總監（網絡安全及數碼個人身份）張宜偉在開幕致辭時均指出，現今網絡攻擊與日俱增，為政府部門帶來更大的網絡安全風險。他們希望參與者透過是次演習強化應對各類型網絡威脅的能力，藉此進一步提高政府整體預防、偵測及應對網絡攻擊的能力。

網罪科亦於較早前為演習參與者舉辦線上培訓工作坊，聯同網絡安全專家分享應對網絡攻擊的策略及技巧，促進政府與業界交流協作。另外，為了與各政府部門保持緊密聯繫及檢視彼此間全天候聯絡機制的運作，網罪科已於2月27日至3月7日進行為期九天的緊急聯絡演習，模擬在非辦公時間就網絡攻擊事故通知有關政府部門，藉此確保機制有效運作，為日後共同應對網絡攻擊奠定基礎。