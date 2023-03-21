監警會首兩月接獲涉警方投訴增57.3%　涉疏忽職守及態度欠佳最多

監警會今日（21日）召開會議，警方公布今年首兩個月共接獲280宗須匯報投訴，較去年同期的178宗，飆升102宗即57.3%。至於獲監警會通過的投訴有208宗，當中6宗證明屬實，6宗未經舉報但證明屬實，分別佔整體2.9%，即合共5.8%。警方解釋，投訴數字與疫情前的2018年相若，估計因社交距離措施結束，警務人員與市民接觸增加所致。



監警會3月21日召開例行會議。（直播截圖）

2022年接1287宗須匯報投訴 較2021年跌9.1%

監警會今日召開例行會議，警方公布整個2022年接獲1,287宗須匯報投訴，較2021年的1,416宗下跌129宗（9.1%），當中輕微指控佔1,183宗（92%）、嚴重指控佔104宗（8.1%）。

至於今年首兩個月共接獲280宗須匯報投訴，較2022年同期的178宗，增102宗即57.3%。當中輕微指控佔262宗，分別為疏忽職守142宗、行為不當／態度欠佳107、粗言穢語佔7宗；嚴重指控則佔18宗，分別為毆打12宗、濫用職權6宗。

獲監警會通過投訴共208宗 6宗證明屬實

首兩個月獲監警會通過的投訴共有208宗，當中證明屬實有6宗、撤回投訴88宗，無法屬實9宗、未經舉報證明屬實有6宗、無法追查38宗、並無過錯4宗、虛假不確3宗、簡便方式解決54宗。

警方估計投訴上升與社交距離措施結束 警民接觸增加有關

警方承認今年首兩個月的投訴確有上升，但表示數字與疫情前的2018年相若，並指上升的個案均為輕微投訴。警方估計因社交距離措施結束，警務人員與市民接觸增加所致，又指不少投訴與截停搜查，或交通執法票控等有關。