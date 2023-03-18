前警長收商人50萬收受利益罪成　官稱需釐清法律問題　押後判刑

前警長涉收取50萬元，為一名親戚涉財務糾紛的商人朋友，向警方查探向商人討債人士的資料，警長早前被裁定收受利益罪成，案件原於今日(18日)在區域法院判刑，控方申請「復還令」要被告把收取款項交予法庭，暫委法官陳永豪卻認為有法律問題需釐清，把案押後至4月1日判刑，被告需繼續柙。



被告李鴻發(52歲) 被裁接受利益罪，控罪指他身為公職人員，即香港警務處警長，約於2019年7月5日在香港，從麥智元接受50萬港元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為協助黃君游（又名Sam WONG）與香港警務處間，辦理一宗收債事宜的誘因或報酬。麥智元是被告嫂嫂的弟弟，被告於2020年3月19日被停職。審訊時被告曾辯稱該50萬元是其兄借給他的貸款。

被告李鴻發。(資料圖片)

控方有向法庭申請「復還令」，要求法庭頒令被告把所收取的50萬元交予法庭。法官表示，量刑時或會視有關款項屬貸款，惟他有數項質疑，包括他應否考慮借款人的利益；這復還令是否屬懲罰性質；法庭有無酌情權不作頒令；或更改命令金額，若被告如無法支付是否要以監禁代替等，法官認為判刑前需釐清這些問題，要求雙方律師就這些問題呈交書面陳詞，把案押後兩星期後才判刑。

求情方面，辯方早前已呈交書面陳詞，今並無補充，法官透露辯方有要求法庭判緩刑，法官表明，雖然本案與警員收賄以包庇罪犯，或通風報信的案件不同，但罪行亦屬嚴重，認為判監無可避免。

案件編號：DCCC 688/2021