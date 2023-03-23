天文台App增「行車速度」查路況降雨預測　建大灣區超級氣象站

本港每逢雨季都出現狂風暴雨，天文台在手機App新增功能，用戶可以檢查天雨下「行車速度」，了解路況閃電及降雨預測。天文台亦正準備興建「大灣區空氣質素實驗室及氣象監測超級站」，預計2027年啟用，同時亦作為「粵港澳大灣區氣象監測預警預報中心」香港分中心選址，提供區域性氣象科研合作平台。



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天文台手機App「我的天文台」服務新增行車速度圖層，可以在雨季時掌握指定地點的未來一至兩小時的閃電及降雨預測，了解路面交通影響。手機App內亦會加強分區天氣資訊服務，增加七個自動氣象站的實時相對濕度。

建大灣區氣象監測超級站

天文台正備興建「大灣區空氣質素實驗室及氣象監測超級站」，預計2027年啟用，同時亦作為「粵港澳大灣區氣象監測預警預報中心」香港分中心選址，提供區域性氣象科研合作平台，推進本港在《粵港澳大灣區氣象發展規劃〉020-2035）》中的工作。

設海嘯預警香港備分中心

天文台亦會在總部設立「南中國海區域海嘯預警中心香港備分中心」，支援北京主中心運作，在有需要時向南海周邊預警中發放警告信息，將於3月29日運作。

今年是天文台成立140周年，推出「香港天文台一百四十周年」專題網頁，透過照片、短片及《香港天文台簡史》電子版，重溫天文台歷史。天文台本周六及下周日舉行開放日，天文台提醒，當日天氣有雨，參觀人士宜帶備雨具。

天文台亦計劃在年內舉辦「熱帶氣旋名字徵集活動」，讓市民提議及選出具香港特色的名字。