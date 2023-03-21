月掩金星｜3.24上演天文奇觀　錯過要等40年　最佳觀賞時間地須知

香港周五（24日）晚間迎來天文奇觀「月掩金星」，屆時月球將運行至地球和金星之間，將金星短暫遮擋，如果錯過下一次則需等待至2063年才可再見。

天文台指，月掩金星將於晚上7時47分開始，並在晚上8時53分結束，由於月球離地平線僅有3.8度，觀測者需在西北方幾乎無遮擋的地方才能觀測得到，使用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡觀測將更加清晰。



（康文署圖片）

月掩金星的天象將於晚上7時47分開始，並在晚上8時53分結束，持續時間為1小時6分鐘。在掩星開始時，月球和金星將位於西北方的夜空，使用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡觀測將更加清晰。而在掩星結束時，月球離地平線僅有3.8度，觀測者需在西北方幾乎無遮擋的地方才能觀測得到。

天文台指，由於月球公轉軌道與各行星的公轉軌道幾乎平行，「月掩行星」，即月球遮蓋天上行星的現象，但錯過待下一次則需等至2063年。另外，由於金星的亮度在太陽系內僅次於太陽和月球，使得「月掩金星」相對容易觀測，吸引了眾多天文愛好者關注。

由於天文觀測受天氣影響甚大，天文台提醒市民應留意最新的天氣情況，而根據天文台預測，當日大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，或會影響到市民觀賞「月掩金星」。欲了解更多有關此次天象及網上直播的資訊，市民可瀏覽香港太空館網頁。

當晚7時30分至9時香港太空館亦會通過其YouTube頻道及「康文＋＋＋」Facebook專頁直播此次天象，並即時解說相關天文知識。