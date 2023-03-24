類鼻疽｜深水埗李鄭屋邨76歲老翁確診　有糖尿病病史　今年第四宗

香港再現類鼻疽個案，衞生防護中心今日(24日)表示，一名居於深水埗李鄭屋邨的76歲男子，在上月25日起發燒、咳嗽和無力，尿液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，現時情況穩定。衞生防護中心指，今年共錄得4宗類鼻疽個案，連同去年共錄得的46宗類鼻疽個案，兩年間香港有50宗類鼻疽個案。



▼2022年10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



+ 3

衛生防護中心表示，居於深水埗李鄭屋邨患有糖尿病的76歲男子，在上月25日起發燒、咳嗽和無力，於本月1日前往明愛醫院急症室求診，同日入院。他因急性尿滯留而被置入導尿管，接受抗生素治療後於本月19日出院，但翌日(20日)因導尿管阻塞而再度入院，尿液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，現時情況穩定。個案的流行病學調查仍在進行中。

中心指，本港今年共錄得4宗類鼻疽個案。而去年共錄得的46宗類鼻疽個案，包括30宗自去年八月起錄得居於深水埗區的個案。

▼2022年10月13日 直擊類鼻疽爆發地深水埗區積水情況▼



+ 5

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。