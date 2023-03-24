過渡性房屋｜荃灣海景「仁濟軒」3.27接受申請　月租最貴4900元

繼博愛醫院的過渡性房屋落成後，仁濟醫院今日(24日)宣布首個過渡性房屋項目，位於荃灣的海景「仁濟軒」於下周一(27日)中午12時正起接受公眾申請。



「仁濟軒」提供212個單位，所有均設有煮食空間及獨立洗手間連淋浴設施。租住費用為約每月2,600⾄4,900元，首輪租住期為兩年。



申請人需輪候公屋達三年或以上、居不適切住房

仁濟醫院首個過渡性房屋項目「仁濟軒」，位於荃灣界荃灣海興路15號，地點屬海興路及海角街交界。仁濟醫院今日表示，「仁濟軒」將於下周一(27日)中午12時正起接受公眾申請。申請方式包括郵遞、親身遞交、電郵及網上系統申請，網上申請系統開放時間至4月3日(星期一)中午12時正，申請方法詳情會稍後公布。

仁濟醫院表示，「仁濟軒」佔地約6,000平方米，以輪候公屋達三年或以上、及居於不適切住房之人士或家庭為主要服務對象。項目以組裝合成建築法興建兩組兩層高的樓房，總共提供212個過渡性房屋單位，包括94個1至2人單位、112個3至 4人單位、4個5人單位及兩個無障礙單位。所有單位均設有煮食空間及獨立洗手間連淋浴設施。

▼2022年9月21日 灣海過渡性房屋「仁濟軒」動土▼



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月租2600元起 租住期首輪限兩年

仁濟醫院表示，「仁濟軒」租住費用為約每月2,600至4,900元，首輪租住期為兩年。屋苑內除向住戶提供適切的社會服務外，又會有就業諮詢、技能學習、聯誼活動、配對儲蓄等活動。