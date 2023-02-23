過渡性房屋｜博愛江夏圍村第二期入伙　居民：空氣清新血壓都好咗

元朗過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」繼去年夏天落成第一期單位後，今日（23日）再落成第二期單位，提供998個單位，已有大概2000名居民入住。有住戶指以往住在深水埗劏房，鄰居睡覺時的鼻鼾聲就像在耳邊響起，「而家呢度空氣好好，住得耐血壓藥都食少咗」。

房屋局局長何永賢致辭時提到有人指為何不直接派錢予基層市民，她認為建築更好居住環境予基層市民是更重要，「大家睇到就明，啲錢唔可以就咁派出去。」



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「博愛江夏圍村」在去年夏天已落成第一期單位，今日再落成第二期單位，負責該項目的博愛醫院方面表示，已有大概一半的居民入住，涉及2,000至3,000名居民。村內提供三款單位，分別是一至二人單位、三至四人單位，以及五至六人單位。

第二期已有二、三千名居民入伙

已經入住的陳先生盛讚江夏圍村空氣很好，居住得很安心，「我之前喺深水埗住劏房，隔離屋（住戶）瞓覺，佢啲鼻鼾聲我都聽晒，但而家呢度空氣好好，住得安心啲，我本身有高血壓，以前食一粒血壓藥，而家住落淨係食半粒就得。」他本身在內地做英文老師，現住在江夏圍村有義教小孩英文。

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何永賢：建築更好居住環境予基層更重要

政府昨日剛發表新一份財政預算案。房屋局局長何永賢在致辭時表示，每個房屋項目推行時都有遇到挑戰，包括簡約公屋。對於有人提到何不直接派錢予基層市民，她認為建築更好居住環境予基層市民是更重要，「大家睇到就明，本身係劏房戶，可以住到更好嘅屋，又有咁多社區設施，其實啲錢唔可以就咁派出去」。



她又提到江夏圍村前身具歷史價值，在疫情時又曾作隔離設施，認為這裡可作過度性房屋是非常好。

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打鼓嶺另一過度性房屋1月已動工

博愛醫院董事局候任主席陳首銘就提到，博愛醫院另外在打鼓嶺附近會有另一個過度性房屋項目，已在今年1月動工，預計明年初可以入伙。主席林群致辭時指，樂見江夏圍村重視居民生活空間，並且會定時舉辦活動如盆菜宴等，「希望可以同基層市民風雨同路」。