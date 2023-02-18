過渡性房屋｜南昌220今日起拆遷　執修後將運大埔黃魚灘原座重置

首個組合社會房屋項目「南昌220」去年9月租約期滿，項目組件將運往樂善堂位於大埔船灣黃魚灘的過渡性房屋項目重用。「南昌220」今日（18日）開始拆遷，預料拆卸工程可於一個月內完成，拆卸後組件會先運往洪水橋的貨倉執修，隨後會再運到大埔原座重置。被問到拆卸費用，項目總監陳立銘表示，費用已包括在新項目的建築成本中，暫時未有拆遷費用的成本。



房屋局項目總監陳立銘表示，「南昌220」建築組件的壽命則尚未完結，在檢查和翻新後便會重用。（林穎嫺攝）

房屋局項目總監陳立銘表示，「南昌220」是首個用組合社會房屋的先導計劃，能見證拆遷的過程開始，標誌着完美的句號，但項目的建築組件的壽命則尚未完結，在檢查和翻新後便會重用。

項目註冊結構工程師張耀新則表示，「南昌220」由68個組裝合成的元件組成，共提供89個單位。元件的設計是可以拆走重用，故每個組件的兩邊均有4個連接點，以作拆遷和重置，拆遷前需做好單元之間的密封物。

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他續指，將會分4區拆卸，工人會首先將重約20噸的組合屋單位模組，綁上特別設計的鋼架，以確保單位不會變形後，才會開始吊運，隨後會吊到貨櫃車上運走。他預料一個月內便可完成拆遷工程，組件將會運往洪水橋的貨档執修，為牆身翻新等，預料損耗不高，相信大部份組件都可重用，但礙於衞生問題，渠的接駁位等則會用新的元件，完成執修後，將會運往樂善堂在黃魚灘的項目原座重置，成為項目的第8座。

僅四分一住戶「上樓」

至於「南昌220」租期只有兩年，成功「上樓」到公屋的住戶只有約四分一，部份住户要重返劏房，被批評是政策失敗。陳立銘表示，今次項目是試驗性質，「當年我哋嘅諗法都係畀住户有個短期紓緩」，現時有空間檢討和思考租期問題。

▼「南昌220」示範單位▼



拒透露拆卸成本

簡約公屋將沿用組裝合成建築法（MiC），單位日後亦擬拆卸重用，拆遷成本惹起關注。作為本港首個拆卸重用的建築物，被問到拆遷費用，陳立銘表示，費用已包括在新項目的建築成本中，「當日嘅價錢亦都係成支標裏面其中一個部份，所以暫時都唔會拆得到咁細嘅數目，因為要求佢落標嘅時候，亦都唔會落得咁仔細。」

大埔項目可提供1,236個單位

翻查資料，大埔船灣黃魚灘項目將可提供1,236個住宅單位，「南昌220」的89單位佔整個項目的7.2%。黃魚灘項目已獲政府批出6.798億元資助，即計及拆遷費用，每個單位平均成本亦要55萬元，是資助的封頂上限。