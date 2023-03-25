小提琴導師涉授課非禮　女童發惡夢獲啟示告發　導師罪成囚21月

小提琴導師涉到小學女生家授課時，多次伸手入女童內褲摸其私處，女童提及有次導師把她放在其大腿上，邊放音樂邊伸手入她內褲像彈琴般觸碰其私處，然後沒洗手繼續教琴。女童又稱雖然曾多次被摸，但一直沒有投訴，直至有次發惡夢，認為是上帝提醒她要把事告知父母，她才向母親透露事件。導師否認非禮，案件今（25日）在區域法院裁決，法官林偉權綜合各人證供，認為女童誠實可信，裁定導師3項非禮罪成，並斥被告違反誠信，並無悔意，判他入獄21個月。



被告關俊彥（33歲），被控分別於2014年5月至2020年8月4日，在何文田某單位非禮女童X。X於2010年10月出生，案發時年齡介乎6至9歲。

被告關俊彥否認非禮小學女生。(凌子淇攝)

X發惡夢見被告持刀斬人

女童X在錄影會面時曾透露，她自小跟被告學小提琴，後來被告亦有幫她補習數學，她說過往一家在新界居住時，被告沒有非禮她，後來他們搬到何文田，被告在新居授課時，才向她作出非禮行為。她又提到第一次遭被告非禮時只得6歲多，但她9歲多時有次發惡夢，並見被告持刀斬人，感害怕且不敢睡覺，才告知母親。

官指小朋友或因事發生久了難開口

林官在裁決時指，雖然X的母親Y自小有向女兒灌輸性知識及作出提醒，但認為小朋友若遇到尷尬的事而不懂或不敢向父母或長輩說出，並不出奇。他們初次事件未有投訴，時間愈久就愈難開口，若同樣的事再次發生，更加不敢或不想向人投訴。

最後一次被非禮後不足一周後投訴

林官又指，從表面證據看，X供稱她一直不敢把非禮的事向父母說出來，怕無人信她，又怕不能繼續學小提琴，亦怕被告鬧她，直至她在2020年8月一個晚上發惡夢，認為是上帝藉此提醒她要向父母說出被非禮的事，才找母親傾訴。當晚相距控罪三發生的日期不足一星期，且X稱覺得是上帝給她的指引，故認為可算作「新近」投訴。

相信X向母講述事件時非偽裝

且X向母親投訴時表現緊張及不開心，後來還哭起來，要母親安撫，隨後說出一直以來遭被告非禮。林官相信X是受困擾下真情流露，並非偽裝出來。他考慮了所有證供及陳詞，裁定X是一名誠實的證人，並努力說出她記得的事，並非和人作出討論才作出描述。X的證供有一些錯誤混淆，但林官認為，事件經過一些日子，記憶出錯而造成說法有異。

X未足4歲已開始跟被告學小提琴

控方案情指，X在2014年已開始跟被告學小提琴，2020年8月4日，為被告最後一次與X上課後數天，X向母親表示感到驚恐，難以入睡及有發惡夢，她說不想再跟被告學琴，又透露她上課時曾遭被告非禮，包括被告要她坐在其大腿上，被告伸手入她的內褲，她形容被告的手指像「彈鋼琴般」，上下移動撫摸她的私處，期間會以手機播放的一首樂曲作為時限，每首長約1至2分鐘。她指被告完事後沒有洗手，繼續教琴。X過往一直沒有披露此事，但因發惡夢，才鼓起勇氣告訴母親。

被告稱授課時請X吃糖才叫X關門

被告被捕後稱，間中會在授課時請X吃糖，為免X的家人發現，故會關上房門。每次上課，被告都會坐在X旁邊聽她奏樂，亦會觸及她的雙手及腰，以糾正其拉琴姿勢。他承認會在授課時播Youtube片段，但否認曾非禮X。

案件編號：DCCC 590/2021