小提琴教師涉非禮小女生　邊播音樂邊摸事主下體　樂曲完結便停手

小提琴教師上門為小學女生授課時，涉把女童拉至其大腿上，用手機播放小提琴樂曲，另一邊伸手入女童內褲摸其私處1至2分鐘，直至樂曲完結為止，然後沒有洗手便繼續教琴。教師否認3項非禮罪，案件今（19日）在區域法院開審。女童在錄影會面透露，被告上課時多次要求她關上房門，並把手放進她的內褲裡，「好似彈琴咁樣」以食指及中指上下移動，她後來發夢也見到類似事件，終把經歷告訴母親。



被告關俊彥（33歲），被控分別於2014年5月至2020年8月4日，在何文田某單位非禮女童X。X於2010年10月出生，案發時年齡介乎6至9歲。

被告關俊彥否認非禮小學女生。(凌子淇攝)

X未足4歲已跟被告學小提琴

控方開案陳詞指，2014年5月起，仍未滿4歲就讀幼稚園低班的X，開始在私人音樂中心上被告的小提琴課。約兩年後，被告不再在音樂中心工作，改為上門替X私人授課，每星期一次，每次都會在X睡房上課。被告在2020年7月起，亦有替X補習數學。2020年8月4日，為被告最後一次與X上課。

X指被告摸其私處後不洗手繼續教

X於最後一次上課後，向母親表示感到驚恐，並難以入睡及有發惡夢，她不想再跟被告學琴，又透露她上課時曾遭被告非禮，包括被告要她坐在其大腿上，被告伸手入她的內褲，她形容被告的手指像「彈鋼琴般」，上下移動撫摸她的私處，期間會以手機播放的一首小提琴樂曲作為時限，每首長約1至2分鐘。她指被告完事後沒有洗手，繼續教琴。X過往一直沒有披露此事，但因發惡夢，才鼓起勇氣告訴母親。X母其後向防止虐待兒童會舉報，個案轉介警方跟進。

X稱讀小一時首次被侵犯

X在錄影會面指，被告在2017年首次非禮她，她當時約6歲，就讀小一，第2及第3次事件則發生在她9歲生日，及2020年8月4日。每次被告都會要求X坐在他大腿，再伸手入X內褲上下移動，撫摸她的私處約1至2分鐘。她因害怕被罵，事發後沒有與人談及。

被告否認曾非禮X

被告被捕後警誡下稱，他間中會在授課時請X吃糖，為免X的家人發現，故會關上房門。每次上課，被告都會坐在X旁邊聽她奏樂，亦會觸及她的雙手及腰，以糾正其拉琴姿勢。他承認會在授課時播Youtube片段，但否認曾經非禮X。

X形容被告非禮動作似彈琴

庭上播放X錄影會面紀錄，她憶述上最後一課時，被告曾叫她鎖門，被告便把她拉至坐上其大腿。X曾想找藉口離開，但被告不許，他用手機播放樂曲，又用食指及中指摸X私處，形容：「好似彈琴咁樣，上下上下。」。其後被告沒有洗手便直接拉琴，由於小提琴遇水就會走音，X遂問被告如何清潔，對方指只能隨意「抹下」小提琴。小提琴課後，被告再替X補習數學。

X又指，案發時被告已教了她小提琴6年，原本在青衣某琴行上課，及後X一家搬到何文田，便改在X家上課。自搬家後，被告曾經數次以同樣方式侵犯她，惟她不敢說出。直至最後一課後，X夢到類似事件感驚慌，遂決定告知母親。

案件編號：DCCC 590/2021