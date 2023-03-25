播錯國歌｜楊潤雄稱下周一審視報告　與港協商討如何懲處冰協

上月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊擊敗伊朗隊後，主辦方播錯國歌，誤播反修例歌曲《願榮光歸香港》。港協暨奧委會批評冰協有不足，管理層責無旁貸，需要提升管理水平。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，會在下周一（27日）審視報告後，將與港協暨奧委會商量最後的處理方法。他強調若有人沒有跟從指引，從而發生播錯國歌事牟，局方絕對會嚴肅處理。



若有人沒有跟從指引 局方絕對會嚴肅處理

楊潤雄今（25日）出席「博物館高峰論壇2023」閉幕禮後表示，每個人均有責任保護及尊重國歌。被問到冰協的處理方式時，表示非常重視播錯國歌事件。他指「因為這牽涉到國歌，是我們自己身份的一個象徵，亦是國家的一個重要象徵」，強調每個人均有責任，須好好保護及抱有尊重。

他又指，一直與港協暨奧委會就事件保持緊密溝通，因此得悉事情的大致發展，並與他們討論各種可能性，包括在下周一收到相關報告後，在審視後將再與港協暨奧委會，商量最後的處理方法。

他又強調，若發現在過程中，有人沒有跟從指引，從而發生播錯國歌事件，局方絕對會嚴肅處理。至於詳細的懲處情況，他重申在收取報告後，再與港協暨奧委會商討，並再作決定。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片／陳葦慈攝）

博物館高峰論壇落幕 網上參與約1200萬人次

至於剛舉辦的「博物館高峰論壇」，楊潤雄表示已完滿結束，亦是繼去12月舉辦的亞洲文化合作論壇後一個大型項目，有多達16個國家和地區約35名講者來港參與，登記參加人數約有2,000名，過去兩日透過網上參與約有1,200萬人次。

他認為是次舉辦論壇成功做出成績，發揮中外文化藝術交流中心的作用。他指，未來的日子會繼續努力工作及做好責任，「說好中國故事，說好香港故事。」

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