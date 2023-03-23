播錯國歌｜冰協主席簡揚傑、領隊關婉儀與港協會面　周五再交代

冰球港隊上月底在波斯尼亞作賽擊敗伊朗，賽後主辦方播錯國歌，誤播反修例歌曲《願榮光歸香港》。港協暨奧委會今日（23日）就事件與冰協管理層會面，包括當日帶隊出戰的領隊兼冰協秘書長關婉儀。



+ 6

港協暨奧委會今日與冰協3名管理層會面，包括冰協主席簡揚傑、當中帶隊出戰的領隊兼冰協秘書長關婉儀、及委員會成員李雅婷。其中簡揚傑及關婉儀約下午2時半到達奧運大樓。港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜在下午2時48分到場，面對傳媒追問，他僅表示「稍後先」，隨即步入會議室。

會面不足一小時便結束，楊祖賜會後見記者時指：「冰協有好大改善空間。」他續稱希望大家給予他時間，待明日港協暨奧委會的董事會會議後，將向公眾詳談對今次事件的看法及後續行動。

冰協秘書長關婉儀則在會後也有留步回答傳媒提問，她向傳媒表示，多謝大家關心，惟事情仍未有結果，期望稍後再詳談事件。她透露會上氣氛「okay嘅」，也同意港協指冰協有改善空間，「任何事同機構都有改善空間」，惟被問到改善甚麼，她則表示「唔講住」。

關婉儀：個人而言感到無辜

她又提到，會上有就之後的誤會作澄清，但港協是否接受，則要視乎明日港協董事會的決定及公布。被問到會否擔心受懲處，她回應：「唔擔心，無得擔心，因為有問題、出錯咗就係出錯咗。」不過，個人而言感到無辜，但暫時不願意再談詳情。