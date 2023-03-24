播錯國歌｜港協將與港府研懲處冰協　斥管理層無分工　內部欠溝通

上月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊擊敗伊朗隊後，主辦方播錯國歌，誤播反修例歌曲《願榮光歸香港》。港協暨奧委會今早（24日）召開董事局會議，經商討後認為冰協在補充報告的回應仍屬片面之詞，又指從會面中了解到冰協在企業管治方面亟待改善，包括委員間的職責明顯缺乏分工和監察、內部亦有欠溝通等，形容情況極不理想，認為冰協管治層責無旁貸，須馬上檢討其運作及企業管治方式。



▼3月24日 港協暨奧委會召開董事局會議▼



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港協暨奧委會：冰協補充報告的回應仍屬片面之詞

港協暨奧委會董事局今早經商討後認為，冰協在補充報告的回應仍屬片面之詞，雖然知悉冰協已就未有以嚴謹的態度處理國歌致歉，但董事局認為若冰協有遵從《指引》規定，相關事件可以避免發生。

在事件發生後，港協多次聯絡冰協管理層（即冰協的執行委員會），要求交代詳情及會面，惟除冰協領隊回應傳媒查詢外，冰協並未向港協暨奧委會作出正面答覆，直至在3月20日提交補充報告後，才答應出席會面。港協董事局認為，冰協管理層一直採取迴避的態度，反映其對於國歌和處理事件的重視程度嚴重不足。

主要依賴同時兼任領隊的秘書長處理會務和運作

港協董事局又指出，在與冰協的會面中，了解到冰協在企業管治方面亟待改善，包括委員間的職責明顯缺乏分工和監察，主要依賴同時兼任領隊的秘書處理會務和運作；同時，委員會內部有欠溝通，以至冰協主席在領隊未完成海外賽事回港前，對於播放國歌出錯事件的資訊掌握甚少，以致無法回應港協查詢，情況極不理想，重申冰協管治層責無旁貸，須馬上檢討其運作及企業管治方式。

今次事件絕對不應只由領隊獨力承擔

港協表示，絕對肯定冰協領隊和相關運動員的努力，以及在播放國歌出錯事件上適時作出的行動，並強調冰協執行委員會主席及委員均有其角色和責任，今次事件絕對不應只由領隊獨力承擔。而港協有責任檢視並提升屬下體育總會的管治水平，下周一（27日）將向政府就事件提交詳細報告，再與政府共同商討懲處方法。

港協期望各體育總會同心合作，遵從相關《指引》的規定，維持良好的企業管治，讓運動員的努力不會因為可避免的失誤而蒙上污點。