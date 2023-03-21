議員憂新設工業專員變「無兵司令」　創科局：多名同事協助工作

創新科技及工業局擬開設一個工業專員（創新及科技）的首長級職位，和重新調配一個現有首長級政務官常額職位，為工業專員提供支援，該職位將改名為創新科技及工業局首席助理秘書長（新型工業）。民建聯立法會議員劉國勳質疑人手不足，工業專員可能成為「無兵司令」。



創新科技及工業局局長孫東。(資料相片)

預料4月將議程交人事編制委員會

會議上，多位立法會議員促交代專員招聘工作，並質疑工業專員或需局方給予更多支持。劉國勳稱，工業專員的專業及負責範疇多，促交代政府內部面試之餘，會否邀請專家提供意見。人手方面，他指雖有首席助理秘書長協助，但質疑會否變成「無兵司令」。

創新科技及工業局常任秘書長麥德偉稱會作公開招聘，按照公務員既定程序跟進，希望4月可以提交立法會人事編制小組委員會審批，及後當立法會通過後會立即招聘。他指，政府內部團隊會支持，以及熟悉政府內部相關工作，強調工業專員不會單打獨鬥，而是會統籌相關工作。他又稱，首長級支援外，亦有數位政務主任、高級行政主任都會配置在工業專員轄下，以協助相關工作。

創新科技及工業局常任秘書長麥德偉。（資料圖片/廖雁雄攝）

議員稱工業專員要有KPI 孫東預料職位有競爭

具創科背景的立法會議員黃錦輝稱，政府如何把關，工業專員是否有KPI。立法會議員洪雯亦質疑，工業專員與工業貿易署署長，以及與生產力促進局有衝突。立法會議員尚海龍稱，就工業化而言，必須訂立工業專員承擔的KPI項目，例如達到甚麼成效等指標。

創新及工業局局長孫東稱專員的工作統籌相關部門，協調新型工業化，稱創科局是整體，指新設的專員是團隊重要的一部分，局方的KPI亦是專員KPI，如人選是好的、有足夠經驗就可以被挑選。另外，孫東稱工業專員年薪約300萬至400萬元，認為有一定競爭，以後或許有晉升空間。至於與工貿署和生產力促進局的角色定位，麥德偉補充指，工業專員與其他職位沒有抵觸，反而可互相配合。