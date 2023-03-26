分析創科發展障礙　曾俊華：DSE限制學生創新、批港大禁ChatGPT

前財政司司長曾俊華指香港發展創科的最大障礙是：教育。他直言只要有DSE考試存在，很難推動學生的創新和創意，認為長此下去，香港將與世界大潮流嚴重脫節。他又不點名批香港大學禁學生用ChatGPT：「多餘」。



他聲稱有一個大膽改革方法，便是公開大學學位，中學生只要合資格就可以升讀大學，若入學一段時間後發現學生能力不足，即要退學：「咁樣就可以比年青人有更多發揮嘅空間，唔駛畀啲考試課程框死。」



曾俊華在社交網站發文指，前幾日到會展參與一個有關討論 Web3議題、名為 FOMO Asia 的研討會，FOMO 即Fear Of Missing Out（怕錯失機會），怕執輸行頭，慘過敗家。他指，港人過去以擁有敏銳觸覺與創新聞名，但當全世界在討論 Web3 是下一個網路革命的時候，他懷疑在香港，有幾多人知道何謂 Web3 ？但他也坦言估計全世界逾百分之 99 的人，同樣不知 何謂Web3 。

他指在研討會中，談及究竟有甚麼阻礙香港的創科發展？他坦言：係教育！他更認為本港只要一日還有 DSE ，繼續要學生跟考試課程讀書，考得好成績方能上大學，在此框框下，很難推動學生有創新同創意。

香港嘅教育現況係，以 19 世紀嘅課程，20 世紀嘅老師，去教一班 21 世紀嘅學生，咁樣落去，香港係會同世界大潮流嚴重脫節。 前財政司司長曾俊華

他自言有一個比較大膽的教育改革想法，便是開放大學學位讓合資格中學生入讀，認為可讓年青人有更多發揮空間。

我哋不如公開大學嘅學位，中學生只要合資格就可以升讀大學，但如果能力不足，喺入學一至一年半都唔能夠達致大學應有水平，就要退學，咁樣就可以比年青人有更多發揮嘅空間，唔駛畀啲考試課程框死。

他又指，現時大家不斷講嘅AI，人工智能實為幫助人類工作的工具，作為教育工作者，應思考如何將這種工具融入課程，把機械式工作留給機械人做，人類做機械人無法取代的技能，如同理心、溝通，以至同其他人合作。

另外，他又不點名批香港大學禁學生用 ChatGPT：「係多餘嘅，點解學生唔用得先？」他認為可以讓學生用 ChatGPT 先寫第一稿，再按第一稿作修改、深入分析，並豐富內容。他指禁止學生用 ChatGPT：「咪等於叫啲學生唔好再用計數機，只可以用紙筆去計數一樣。」他認為老師仍然可以把關，審核學生功課是否只是從 AI 搬字過紙，是否有深入分析和創新看法等等。

香港大學副校長（教學）何立仁（Ian Holliday）於上月去信教職員和學生，指校內禁止在課堂、功課和其他評估中使用ChatGPT或其他AI相關工具，若學生需要使用有關程式，須事先獲得課程講師的書面許可，否則會當作抄襲個案處理，是本港首間大學禁止使用AI軟件。