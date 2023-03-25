黃雨｜屯門醫院手術室大樓天台漏水　產房手術室停用仍在緊急維修

天文台今日（25日）發出今年首個黃色暴雨警告信號。屯門醫院在黃雨期間，下午約2時曾公布急症室部份位置水浸，醫管局晚上約10時半再公布，該院手術室大樓天台位置出現漏水，9樓產房手術室須暫時停用。院方正進行緊急維修工程。



▼3月25日 屯門醫院急症室部份位置水浸▼



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急症室黃雨期間雨水倒灌 12名病人轉送其他醫院急救

醫管局今晚表示，屯門醫院急症室部份位置在今日 下午近1時黃色暴雨警告生效期間，出現雨水倒灌，以致急症室的急救房、部份診症位置，以及手術室大樓地下部份位置，均出現水浸。

局方指當時急症室服務一度受影響，有12名召喚救護車的病人，需要由救護車直接送往博愛醫院、天水圍醫院急症室，以接受治療。至於自行到屯門醫院急症室求診的病人，則需要等候較長時間。

▼3月25日 屯門醫院急症室部份位置水浸▼



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醫院手術室大樓漏水 9樓產房手術室停用

醫管局表示，當時已立即安排緊急搶修，並清理淤塞的雨水井。搶修工作在同日下午4時已完成，急症室服務隨後亦恢復正常。

醫管局晚上公布，在中午暴雨期間，醫院手術室大樓天台位置出現漏水情況，9樓產房手術室須暫時停用，並預留主座手術室作備用。院方正進行緊急維修工程。