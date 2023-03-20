呼吸道合胞病毒｜屯門醫院再多一名30日大女嬰感染、3名職員中招

屯門醫院新生嬰兒特別護理病房爆發呼吸道合胞病毒群組，上周先後有六名嬰兒確診感染呼吸道合胞病毒。醫院今（20日）公布再增1宗個案，患者為30日大的女嬰，而病房亦有3名職員染病。



至於早前公布染病的6名嬰兒，仍然有兩名嬰兒分別為危殆及嚴重。院方表示會密切監察病人情況，提供合適治療，及加強感染控制措施。



屯門醫院爆呼吸道合胞病毒，11日大男嬰仍危殆，同房其餘嬰兒陰性。（資料圖片／歐嘉樂攝）

30日大的女嬰現時情況穩定 男嬰仍危殆

屯門醫院表示，為謹慎起見，今日再安排入住新生嬰兒特別護理病房的嬰兒，接受病毒測試，並發現再多一名30日大的女嬰呈陽性反應，現時情況穩定。院方已將個案呈報醫管局及衞生防護中心作出跟進。

屯門醫院下周五（17日）公布6名嬰兒染病，當時只11日（今14日大）大男嬰現時情況危殆，5個月大女嬰情況仍然嚴重，其餘4名嬰兒情況仍然穩定。目前所有病人正接受隔離治療，院方會密切監察病人情況，及提供合適治療。

此外，該病房亦有3名職員對呼吸道合胞病毒呈陽性反應，全部正休假。

醫院加強3項感染控制措施

屯門醫院又指，對感染個案非常關注，會繼續加強執行感染控制措施，密切留意該病房病人的健康情況，亦會與患者的家人保持溝通，及提供所需協助。相關病房會繼續加強感染控制措施，包括：

1. 加強病房的消毒及員工訪客的手部衞生；

2. 嚴格執行接觸及飛沬傳播防護措施；

3. 確保個別病人使用專屬的個人裝備，避免交叉感染。

