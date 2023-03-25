都會駅遊行｜掛頸卡牌完工　申請人：超人數上限未獲卡牌者將解散

將軍澳私人屋苑都會駅業主委員會周日（26日）將舉行反對將軍澳132區填海及興建厭惡性設施遊行，並已獲警方發不反對通知書，遊行人數上限為100人，參加人士須戴掛頸卡牌以作識別，若成功舉辦則為疫情後首個成功舉辦的遊行。



遊行申請人之一、將軍澳民生關注組召集人陳展浚形容，今次遊行限制可謂「史上最嚴厲」，警方亦建議參加者若無醫生紙證明則不要戴口罩以免觸犯禁蒙面法，故會要求參加者除口罩，才向其派發頸卡牌。



參加遊行人士須配戴掛頸卡牌以作識別。（主辦機構提供）

都會駅業主委員會明日發起的遊行，會先在上午11時在調景嶺體育館外的南面公園舉行公眾集會，11時半起步，經寶順路、將藍公路、唐賢街、至善街、唐俊街等，最終到達將軍澳南梯台，並在該處舉行1小時集會。

人數上限100人 警方要求參加者佩戴有獨立編號掛頸卡牌

警方早前就遊行發出不反對通知書，規定遊行人數上限為100人，並要安排至少10名糾察員分隔參與者及一般市民，且所有參加者均要佩戴由糾察員派發、印有獨立編號並容易識別的掛頸卡牌，糾察員則須於手臂上佩戴容易識別的臂章。

將軍澳民生關注組：遊行限制史上最嚴厲

有份負責組織遊行的將軍澳民生關注組召集人陳展浚形容，今次遊行限制可謂「史上最harsh（嚴厲）」，透露自己於3月7日提交申請，前後交過兩份表，與警方開會不少於7次。

「將軍澳民生關注組」召集人陳展浚。（資料圖片/譚威權攝）

原先計劃申請300人遊行

他表示，按原先計劃希望申請300人遊行，最終減至100人。他稱會優先向業委會成員、業主立案法團及地區人士派發掛頸卡片，之後會預留一定數量予都會駅等最受影響屋苑屋民，由業委會分發，亦會預留少部份予其他分散住戶。

陳表示，相信參與人數較為踴躍，故已制定相關安排，大會會即時解散未獲掛頸卡片的人士，並勸籲他們離開以免觸犯法例，另會安排有經驗的糾察秩序，沿途會「拉繩」隔開遊行人士及公眾人士。

免觸犯禁蒙面法 會要求參加者除口罩

至於禁蒙面法方面，陳展浚稱警方建議參加者除非有醫生紙證明，否則不宜戴口罩以免觸犯法例，故大會會要求參加者除口罩，才會向對方派發掛頸卡牌：「戴口罩就唔派卡。」

將軍澳「都會駅」業主委員會3月26日擬定遊行路線圖。（Facebook專頁都會駅快訊圖片)

問及婦女工會本月初臨舉行前一日取消遊行、加上明日或有天雨等因素，會否有危機要取消，陳展浚坦言「每一秒我都好緊張」，希望可順利舉行。

他亦認為今次遊行要求太嚴厲，不希望成為常態，「我覺得唔太理想，但警方覺得咁樣安心，我又堅持想搞，就會fullfill（滿足）。」他又說，今次主辦單位尚有人力物力及財力可滿足要求，但若有居民就民生議題自發遊行，或無相關條件，可能變相剝削其遊行權利。