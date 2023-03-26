反對132區填海｜都會駅業委會：前主席獲授權申遊行　無誤導警方

將軍澳私人屋苑都會駅業主委員會今日（26日）將舉行遊行，以反對將軍澳132區填海及興建厭惡性設施，是新冠疫情後首個獲警方發出不反對通知書的遊行。不過昨晚（25日）有報道指發起人葉寶儀已非業委會主席，無權以業委會名義申辦遊行，該會今日凌晨發出聲明反駁，指新一屆業委會早以多數票通過，繼續授權葉寶儀代表業委會舉辦遊行，並早已將有關資料交予警方，沒有誤導警方。



參加遊行人士須配戴掛頸卡牌以作識別。（主辦機構提供）

業委會：新一屆委員多數票通過委前主席續辦遊行

有報道指都會駅業委會發信指控前主席葉寶儀，以不實資料誤導警方批出不反對通知書，要求警方煞停遊行。都會駅業委會則於今日凌晨發出聲明，指該等指控均不是事實，不排除對有關人士採取法律行動。

聲明指出，葉寶儀在3月17日召開的業主大會，以三票之差飲恨，但她繼續願意代表都會駅業主委員會和居民申請遊行。根據都會駅屋苑公契，只要過半數委員同意便可進行議決，因此新一屆委員早以多數票通過，繼續授權葉寶儀代表業委會舉辦遊行，並早已將有關資料交予警方。

聲明指有個別政治人士因私怨圖打壓遊行

聲明稱從沒有通過任何代表或使用業委名義，接受傳媒訪問或向警方發出任何反對遊行的信；並替自申請遊行以來，有個別政治人士為了私人恩怨，持續打壓舉辦遊行，促其為了居民的權益，停止一切破壞行為。

將軍澳「都會駅」業主委員會3月26日擬定遊行路線圖。（Facebook專頁都會駅快訊圖片)

參加者需戴頸卡牌 大會要求除口罩

今日若成功舉辦，將是疫情後首個成功進行的獲批遊行。遊行前會先在上午11時，於調景嶺體育館外的南面公園舉行公眾集會，11時半起步，經寶順路、將藍公路、唐賢街、至善街、唐俊街等，最終到達將軍澳南梯台，並在該處舉行1小時集會。

警方施加辛辣條件，包括將遊行人數上限，由申請要求的300人限制至最多100人，所有參加者都須戴由大會發出的頸卡牌以作識別，否則不可參加。警方建議參加者若無醫生紙證明，則不要戴口罩以免觸犯禁蒙面法，故大會也要求參加者除口罩，才向其派發頸卡牌。

大會昨晚重社交媒體專頁表示，建議參與者穿着白色、橙色、綠色或紅色上衣，同時配合大會的提示和警方的指引，務使是次遊行順利完成，達到把反對將軍澳填海的聲音傳播開去。