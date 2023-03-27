內地旅行團逼爆土瓜灣　業界認有問題　建議設旅遊警察疏導交通等

香港撤銷大部份防疫措施踏入復常之路，旅遊業正逐漸復蘇。《香港01》日前報道，土瓜灣被不少內地旅行團「逼爆」，被指影響居民日常生活。



香港入境團旅行社協會創會會長、旅遊業監管局成員謝淦廷今（27日）表示，香港旅遊業經過三年「關門」如今重開，是「好事多過要處理啲嘢」，但承認擾民反映一些問題，建議政府可參考歐洲等地設立旅遊警察，專門處理旅客問題，包括疏導交通及解答疑問等。



▼《香港01》記者直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，中午前後人頭湧湧。▼



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謝淦廷今早在電台節目表示，留意到香港星期五、六及日遊行增多，認為本港旅遊業已「關門」三年，如今重開是「好事多過要處理啲嘢」，因旅遊巴司機、導遊等有工開，但發生擾民等情況，則反映一些部份出現問題。

他提到，現時旅監局對旅遊區購物商店監管十分嚴格，「有問題會第一時間會檢查」，若在旅遊登記點發生「賣假藥」等情況，旅監局會第一時間要求商店交代、海關亦會查牌等。

謝淦廷建議，政府可參考歐洲、泰國等做法，設立旅遊警察，專門處理旅客問題，包括疏導交通及解答疑問等，「警察除咗拉人仲可以教人，對香港長遠發展是好事。」