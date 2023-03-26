土瓜灣馬路驚現水上電單車？鐵騎士暴雨中興奮歡呼　網民：好癲！

本港昨日（25日）狂風暴雨，天文台更發出今年首個黃色暴雨警告信號，多區路面水浸，車輛要涉水而行，屯門醫院更因漏水要緊急維修。不過亦有市民苦中作樂，網上瘋傳1條「車cam」影片，顯示有三輛電單車在暴雨中駛經土瓜灣，地面大量積水被濺起，鐵騎士一度傳出歡呼，更形容「真．水上電單車」，最終有驚無險駛完這條「水路」。影片引來網民哄動，紛紛留言指「好痲」、「好似好好玩」、「玩水上電單車、你又唔着泳衣」，不過亦有人憂心機件受影響，「師兄架車有料！咁都唔死火」。



有三輛電單車在暴雨中駛經土瓜灣，地面大量積水被濺起，鐵騎士一度傳出歡呼，更形容「真．水上電單車」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

facebook群組「車cam L（香港群組）」上載該條影片，片長大約14秒，見到路中車輛都涉水而行，而三輪電單車面對同樣困局，但男司機勇於接受挑戰，繼續行駛濺起大量積水，積水左右四濺，水花更愈濺愈大。幸三輪車沒有死火，反而氣勢愈來愈強，鐵騎士甚至發出興奮歡呼聲，最後化險為夷，人車安全離開「水路」，重返正常行車路，樓主更形容「今日土瓜灣…真．水上電單車！」

土瓜灣「水上電單車」逐格睇：

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影片引來不少網民熱議，留言指「唔炒有料到」、「架車唔死火都有料到」、「嗌得好興奮」、「唔知以為你喺泰國玩水上電單車」、「有冇着泳褲先」。