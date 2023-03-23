01直擊｜逾千內地團友逼爆土瓜灣　「獨市」酒樓料月賺200萬

內地團當街「立食」兩餸飯引來熱議，背後揭露了本港旅遊業仍在復蘇初期，或有接待能力不足的問題。但在行內積極復業之時，《香港01》追查發現，土瓜灣一間專門接待內地團的酒樓，已乘幾乎「獨市」之勢密密賺，復業短短大半個月，估計已接待內地團友逾3萬人次，料每月可賺200萬元。而酒樓復業初期，更由警方「大陣仗」駐場維持秩序。



▼《香港01》記者直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，中午前後人頭湧湧。▼



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上月6日，香港與內地恢復全面通關，以往有不少內地旅行團出入土瓜灣及紅磡一帶，被指影響居民日常生活，引起廣泛關注。疫後復常，區內再現旅遊巴停泊路邊、載着一批又一批內地團友穿梭大街小巷，開始回復疫情前的熱鬧。不過，如今最人頭湧湧的已不是疫情前的「指定」購物點，而是位於崇安街的「嘉樂軒」酒樓，每日中午前後必定人山人海，以致近日成了內地團聚集的「重災區」。

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警方為酒樓開路 60旅遊巴送來二千多團友

記者現場所見，「嘉樂軒」於早上約10時半開始營業，直至下午2時，接載內地團友來吃午餐的旅遊巴絡繹不絕。最初旅遊巴出現較疏落，每次只有一、兩部駛來停在路邊，每部車有大約40位團友下車，再由舉起「旗仔」的導遊帶領他們步往「嘉樂軒」魚貫上樓用餐。

至早上11時後，旅遊巴數目愈來愈多，幾乎每隔10分鐘便有兩、三部旅遊巴駛來，高峰期為中午12時至下午1時，連同前來接走團友的旅遊巴，在「嘉樂軒」對開幾乎每隔兩、三分鐘便有一輛旅遊巴上落客，更不時停了五、六部「車隊」佔據馬路。記者目測，在短短兩個多小時內，最少有60部旅遊巴駛至，以每次接載40人計算，一個中午已送來二千多名內地團友。

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由於旅遊巴在該處上落客繁忙，為內地團人潮「黑點」，在疫情前已屢遭居民投訴，故在「嘉樂軒」疫後復業初期，警方聯同民政事務處採取行動。本月3日及4日，《香港01》記者一連兩日直擊警方「大陣仗」出動，派出軍裝警員、交通警員、警民關係組及交通督導員近20人，在上址協助指揮交通、維持秩序。

記者所見，每當有非接載內地團的旅遊巴駛至，交通警員及交通督導員隨即上前驅趕，甚至向停泊該處馬路邊的車輛「抄牌」，現場一段崇安街幾近變成內地團旅遊巴的「專屬」停車位，該些旅遊巴每逢上落客後，亦會被警員指示馬上駛走，不准停留，以免造成交通擠塞。

導遊「失蹤」 數百團友塞爆行人路

除了陸續有內地團友被載來吃飯，同時不斷有吃過團餐後的旅客離開，人來人往。酒樓職員為了分隔上樓及落樓的團友，以避免混亂，向民政事務處借來「鐵馬」，擺放在狹隘的出入口中間，設立左上右落路線。惟因酒樓生意太旺，樓上入口一度塞滿大堆等候入座的團友，導致樓下排隊的人龍延伸至近百米長。記者甚至發現有內地團疑沒有訂位，臨時安排團友來吃飯，但因酒樓座無虛席，導遊帶着團友離開，要改去其他地點用餐。

另一方面，一批又一批團友在很短時間便吃飽飯，聚集在「嘉樂軒」地下，等候旅遊巴接載離開，最高峰同一時間聚集了數百人，人潮塞爆該段崇安街行人路約200至300米範圍，墟冚場面令人側目，引來途人停下拍照。有居民見無法突圍穿越行人路上大堆人群，不惜冒險走出馬路繞路而行；也有工人推着運載貨物的手推車在人群中「被困」，只能高聲呼喊「借開」來要求讓路。

記者發現，其實行人路塞滿人潮，最主要是大部分團友都恍如被「遺棄」街頭，遲遲不見導遊出現，無人提醒他們站到一旁讓路予其他人，亦沒有從旁提醒他們要注意個人禮儀，團友於是隨意分散輪流圍着垃圾桶，如「圍爐」般來一口「飯後煙」消磨時間，又隨地吐痰；也有團友把握機會，自行到鄰近藥店購物，或到毗鄰休憩公園坐下休息。但也有部分團友由導遊陪同等車，以防走失。由於聚集人數眾多，警員一度向多位團友了解導遊去向，經警方協調後，不久即看見導遊折返，並通知旅遊巴司機盡快前來接走團友，才能疏導人潮。

大約下午二時後，過了午飯繁忙時間，待旅遊巴接走所有團友，上址終於回復平靜，但路面儼如經歷衝鋒陷陣，遺留不少牙籤、煙蒂和吐痰痕迹，垃圾桶的煙蒂更是堆積如山。

據了解，土瓜灣一向成為內地團「重災區」，主要因為鄰近尖沙嘴旅遊景點，而土瓜灣區內過去設有多個內地團「指定」購物點，海心公園附近亦原本有四、五間酒樓專做內地團生意，所以是內地團必到之地。但有酒樓在疫情期間無法白白交租，早已結業，其餘則復業無期，唯獨「嘉樂軒」的舖位屬東主自置物業，一直停業丟空。至上月港府宣布香港全面通關，酒樓東主即安排裝修翻新，並於本月1日率先復業，差不多是獨市生意，人潮如鯽。

酒樓「獨市」日賺至少10萬 負責人：都唔係好多啫

不過，「嘉樂軒」負責人阿棠向《香港01》否認「獨市」勁賺，指區內也有一些街坊酒樓幫忙接待內地團，只是不及他們集中，午市大約接待2000人，晚市則接待數百人。記者說酒樓生意暢旺，問到每天能否賺得20萬營業額？他即回應：「邊有咁多呀，你計吓啦，我哋每個（旅客）收（旅行社）40蚊，都唔係好多啫......」

根據記者目測，「嘉樂軒」在短短三小時的午飯繁忙時間內接待了60個旅行團，以每團40人、每位收費40元計算，每日至少賺了96,000元營業額，還未包含晚市生意。

阿棠續稱，疫情前每位費用為30元，由於通脹持續上升，所以酒樓疫後每位酌量加價10元。他指該酒樓大約有50圍桌，每圍可坐10人，提供八餸一湯，餸菜款式由旅行社決定，一般會有蒸魚、肉、豆腐、炒菜、湯羮、炒粉麵和白飯等。而每日接待人數不定，他說：「大部分旅行團都沒有事先訂位，很多導遊臨時打電話來說帶人(團友)來吃飯，我們有空位便讓他們來。」

由於疫情前，酒樓的人滿之患，被指影響附近居民日常生活，長期遭到投訴。阿棠表示，今次疫後復業，酒樓方面已盡量協調，例如配合警方及民政事務處要求，派人在地下指示團友上樓和落樓路線，維持秩序，又要求導遊盡快安排旅遊巴接走團友。他希望街坊能予以體諒和包容，始終疫情封關近三年，影響百業蕭條，難得旅客回歸，有望帶旺香港經濟。

他無奈說：「好似上水咁，之前都係好多人嘈，疫情時冇晒內地旅客、冇人嚟買嘢，搞到成條街啲舖頭十室九空，跟住啲人又嘈話慘、經濟差，真係無論點都會有人講。但我覺得有人嚟總好過冇人嚟，起碼可以谷返起香港個經濟，唔會死晒，啲舖頭開返、各行各業有生意，亦都多返人有工開、有飯食......」

記者最後問到為何團友吃得如此急趕，阿棠則強調沒有催促團友離開，估計是旅行社的安排，笑說：「我哋冇催啲客，可能啲團友要趕去其他景點呢。」

團友吐痰阻路 居民：警察嚟都冇用

內地旅行團重臨，目前最集中於崇安街一帶出現，令酒樓生意興隆，附近居民又有何感受呢？

居民梁太坦言不滿內地團友堵塞行人路，並認為警察駐場維持秩序也作用不大，她說：「我覺得冇用，我哋一樣要行出馬路！」(黃寶瑩攝)

居民梁太坦言最不滿內地團友堵塞行人路，因為該段崇安街是她平日接送女兒上下課的必經之路，每次行經都要千辛萬苦地穿越儼如城牆的人群，她形容：「真係好多人，以前試過（女兒）小時候要去母嬰健康院，真係推咗嬰兒車出馬路，可能遲啲都要咁樣。」她續稱，現時牽着女兒行經都要在人群中左穿右插，也不知道可以向哪些政府部門反映問題，「以前都有警察喺度（維持秩序）我覺得冇用，我哋一樣要行出馬路！」梁太搖頭歎道。

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提到堵塞行人路，最受影響可說是位處「嘉樂軒」毗鄰的榮輝大廈出入口，有不願上鏡的榮輝大廈住客陳先生形容，因為疫情關係，一度令內地團絕迹本港，居民才有一些喘息空間，如今通關復常後，內地團對民居造成滋擾的問題再次浮現。他指出，除了阻塞大廈出入口及行人路外，還有團友隨地吐痰、亂掉垃圾等衛生問題，影響居住環境變差。

榮輝大廈住客黃太表示：「以前落街都驚驚，費事好多人嘛，見到好多人，我要行埋一邊囉！」，(黃寶瑩攝)

榮輝大廈住客黃太亦稱，為免遇到擠擁人潮，本身較少外出，她笑稱：「以前落街都驚驚，費事好多人嘛，見到好多人，我要行埋一邊囉！」但暫時較疫情前有好轉，希望之後路面更順暢一點。

榮輝大廈住客唐小姐稱平日早出晚歸，基本上不會遇到內地團，所以對她影響不大。(黃寶瑩攝)

另一位榮輝大廈住客唐小姐則表示，平日早出晚歸，基本上不會遇到該些內地團，即使假期留在家中，也沒有聽到團友傳來很大的吵鬧聲，暫時對她影響不大。

九龍城區區議員潘國華指出，恢復全面通關後，他已約同民政事務處及警方開會，積極商討如何部署，並請相關部門與旅行社協調，例如要求旅行社分散內地團到本港其他地區遊覽，盡量減低對土瓜灣居民帶來不便影響。

根據資料，自2月6日起一個月內，共有近140萬人次內地旅客訪港，而截至3月13日，旅遊業監管局亦錄得1,842個登記內地入境旅行團來香港，共有54,913人。

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