雲南農夫中港非禮強姦兩繼女　迫看與其母交歡作示範　重囚22年

雲南農夫與一名香港單親母結婚後，多次在雲南及香港兩地，性侵港妻兩名11及13歲的繼女，包括強姦長繼女及非禮幼繼女，更要兩繼女看他與妻性交最少3次，事主母更以「性教育」為名，向女兒示範戴安全套及口交手淫方法。農夫被控14罪，他承認部份控罪，餘下包括2項強姦罪在審訊後裁定罪成。法官張慧玲今（27日）在高等法院判刑時，斥被告利用後父身份，作出一連串性侵行為，違反誠信，又批評他與兩女生母至少也是伴侶關係，理應有正當洩慾途徑，為何仍要選擇性侵未成年的繼女，直言：「唔係對發育緊嘅少女有性興趣，我唔知係乜嘢喇。」最終重判被告入獄22年。



代號L.C.的被告（47歲，農民），被控5項非禮、6項對16歲以下兒童作出猥褻行為、1項管有兒童色情物品，及2項強姦罪。14項控罪發生在2018年7月至2019年11月之間，涉及女童X和Y。他承認針對X的6罪，但否認涉及Y的8罪，經審訊後被裁定全部罪成。

代號L.C.的被告，在高等法院被判囚22年。（資料圖片）

難以想像事主X受驚及創傷程度

張官判刑時指，被告當時乃X和Y後父，不但沒有保護她們，更利用其身份性侵二人，嚴重違反誠信。他要X為其手淫，更與兩女生母L.M.以性教育為由，迫兩女觀看他倆性交，其中L.M.曾示範幫他口交、戴安全套等，甚至在妻子幫忙按著X及脫去她的褲子後，用舌頭舔其私處，又將陽具放在她私處上下移動，難以想像X當時受驚及創傷程度。

被告手機內有50張包括X的兒童色情照

張官批評，被告當時年逾四旬，兩女未滿16歲，而且當時被告為兩女生母伴侶，她們被性侵時必然會感受到壓力，被告卻在二人面前作出一連串猥褻行為，明顯會為她們留下精神創傷，故X忍不住𠝹手，幸得校方發現才能揭發事件。至於從被告手機找出的50張兒童色情物品，即X裸體甚或啜生母乳頭等照片，張官拒絕接納辯方求情時稱，該些照片淫褻程度低，相中的X在笑，似乎在玩耍。

X知姊亦被性侵感到傷心

針對Y的控罪，張官痛斥被告起初隔著衣服摸她私處，及後變本加厲，捏她乳頭、用陽具摩其臀部、迫她為其口交，甚至兩度強姦她，雖無使用過分武力，但被告強姦Y時沒用安全套，屬加刑因素。Y對事件一直啞忍，直至妹妹向警察投訴，她才和盤托出，當X得知親姊同樣遭到性侵感到傷心。張官認為，兩女生父及其親人都會對被告和L.M.行為感到不快，即使法庭沒有為Y索取創傷報告，也可肯定長時間受性侵會對她造成一定精神傷害。

被告反指兩事主脫其褲看其下體

張官引述心理報告指，被告為人自我衝動，缺少責任感，又聲稱兩女對性感好奇，不時脫去他的褲子摸其陽具。由於他不願承認曾經性侵兩女，心理學家無法評估他的犯案動機或心理狀況，只能懷疑他過度關注性，並對未發育或正值青春期少女感性興趣，重犯機會屬中等。張官明言不信被告說法，狠斥他當時與L.M.至少也是伴侶關係，理應有正當洩慾渠道，卻向兩名16歲以下的繼女多次性侵，明顯對未發育甚或正值青春期的少女感性興趣，並謂：「唔係對發育緊嘅少女有性興趣，我唔知係乜嘢喇。」考慮整體因素後，張官最終就14項控罪判囚22年，被告聞判後低頭。

事主母示範如何戴安全套及手淫口交

控方案情指，X和Y分別於2007年和2005年出生，其生母L.M.（42歲）於2015年與來自雲南的被告結婚。2019年11月，X𠝹手遭學校發現，她向社工透露遭母親按著並脫下內褲，被告則舔及用陰莖觸摸她的私處。事件轉交警方跟進，從而揭發被告與妻L.M.曾以性教育為由，三度叫X和Y觀看二人性交，期間又示範如何戴安全套、手淫和口交。

非禮X時母從旁協助

X又曾在2019年4月某天睡覺時，感覺到有人伸手入襯衫摸她胸部，又有人解開其襯衫。此時，母親用雲南話說：「你看。」X欲轉動身體，但遭母親按著。X的下衣之後再被脫下，母親再用雲南話說：「快點。」被告便舔 X私處，並手握陰莖觸碰X 的私處上下移動 。X嘗試擺動身體避開繼父，但太驚恐不敢作聲。

赴雲南探被告Y遭非禮強姦

至於涉及Y的案情則，指母親於2018年帶同X、Y赴雲南探望被告，被告駕電單車接載Y時，伸手隔褲摸撩Y私處；後來被告帶Y等人到中藥店，期間雙手摸Y胸部，又以下體磨Y的臀部。Y在雲南期間，曾在夜裡驚醒，發現自己全身赤裸，被告赤裸下半身啜她的乳頭，又在另一個下午，趁Y在睡房玩手機時，突然入房脫下內褲，將陽具貼在Y臉上，迫她張口為其口交約1分鐘。

另有兩次非禮事件在港發生，2019年1月至11月某天，被告捉住Y雙手推她在床，除下其褲把她強姦，歷時約3分鐘；又在某天晚上，Y與被告、妹妹同在睡房睡覺，被告捉住Y左手撫摸其陽具。

被告罪成後曾企圖自殺

被告被裁定強姦Y等罪名成立後，原定於上月判刑，惟當時他疑割腕企圖自殺，故判刑押後至今天才處理。另外，兩女母親L.M.（42歲）亦被控製作兒童色情物品罪、兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，及一項協助和教唆非禮另一人 共4罪。案情揭她被捕後曾稱，因離婚後變得迷信，相信拍攝X的裸照可使X身體健康，又透過朋友把X的裸照發給「神婆」看相，最終被判囚3年。

案件編號：HCCC 73/ 2022