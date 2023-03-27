胡英明率廉政公署代表團到訪內地：積極配合國家反貪方向

廉政專員胡英明首度率領廉政公署代表團到訪內地，今日（27日）展開訪問北京及安徽行程，與內地反貪機構交流兩地最新反貪工作和廉政建設發展。胡英明指在與國家監委副主任傅奎的會面中了解到國家最新反貪方向及理念，廉署會積極配合，致力加強內地與香港的廉政合作，並透過香港國際廉政學院這一平台，讓海外反貪人員親身了解國家及香港反貪工作的最新發展。



今晤夏寶龍及國監委副主任

胡英明今午與國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍會面，隨後前往國家監察委員會與國監委副主任傅奎進行會談，商討進一步加強合作；表團今早亦到訪中國紀檢監察學院與劉碩院長會面及商討合作。

胡英明表示很高興與夏寶龍會面，向他闡述香港的廉潔狀況、廉署最新的反貪工作和發展，並介紹即將成立的香港國際廉政學院；而他亦指在與國家監委副主任傅奎的會面中了解到國家最新反貪方向及理念，廉署會積極配合國家發展和反腐政策的推行，致力加強內地與香港的廉政合作，並透過香港國際廉政學院這一平台，讓海外反貪人員親身了解國家及香港反貪工作的最新發展。

他又提到與多位內地反腐學者就香港國際廉政學院進行深入交流，深信他們的專業意見，對學院未來的發展方向會大有裨益。

代表團明日（28日）將與最高人民檢察院檢察長應勇及公安部部長王小洪會面，同日下午將到訪清華大學紀檢監察研究院就成立香港國際廉政學院與反腐學者交流意見。星期三（29日）將赴安徽繼續訪問行程，星期四（30日）及星期五（31日）將分別到訪安徽省監察委員會及黃山市監察委員會，並參觀當地廉政教育基地和廉潔文化建設。