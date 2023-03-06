胡英明專訪｜疫後復常料廉署接獲投訴增　做好自己防國際政治攻擊

廉政公署去年接獲1,835宗貪污投訴，按年下跌約19%、即429宗。廉政專員胡英明接受《香港01》專訪，相信第五波疫情影響民生經濟活動，令貪污數字減少，料隨社會復常，「邏輯嚟講一定回升，升幾多無法估計」，又形容香港廉潔水平高，「一定唔會成為貪污重災區，放心。」一



被問及近年地緣政治因素方方面面影響香港在國際評級，胡英明指一些對香港的攻擊「有時冇咩道理、好盲目」，強調香港廉潔情況都不可能獨善其身，須做預防工作防止，「始終嚟講都可能有攻擊……應該係咪早少少做防禦工夫？其中一樣係保持與外國聯繫，講返廉潔及反貪都冇變」，「做好香港自己、強大自己，你點話都冇用。」



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第五波疫情影響民生經濟 去年貪污投訴跌近兩成

廉署去年共接獲1,835宗貪污投訴，較2021年減少429宗，即下跌約19%。當中可追查投訴有1,438宗，按年減少17%、即300宗。廉署去年接獲投訴中，政府部門及公共機構佔三分之一，私營機構則佔三分之二，三個範疇接獲總數均有減少。當中涉政府部門投訴減少17%至533宗，公共機構跌12%至121宗，私營機構減少20%至1,181宗。

胡英明接受《香港01》專訪時形容「香港整體貪污情況繼續有效受控」，政府及公共機構整體誠實可信，至於私營機構最多投訴的界別分別為樓宇管理、建造業及金融保險業，廉署在三方面均有下工夫，包括在機場三跑的大型執法行動，以及破獲涉樓宇管理維修、組織細緻的貪污集團等。

他表示，貪污投訴數字過往多年均有起跌，相信去年投訴數字下跌與第五波疫情令民生經濟活動減少有關，今年經濟活動復常，「邏輯嚟講一定回升，升幾多無法估計」。他指出，以往投訴數字每年平均約2,000宗，相信可作為一個指標參考。

檢視「貪污大案」：屬個人貪念 非系統性貪污

雖然發生三跑地盤、樓宇維修等「貪污大案」，胡英明稱分析案件後，認為均源於個人因素，「剛才講個啲大案係咪代表香港貪污情況好差？睇過往幾單大案都係個人貪念，都並非系統性貪污。」他指香港廉潔水平高，不少市民均具名投訴，反映對廉署的信任，更斬釘截鐵說：「（香港）一定唔會成為貪污重災區，放心。」

近年香港受地緣政治因素影響，不同方面在國際排名上多少受到影響，胡英明稱地緣政治或多或少對香港法治均有攻擊，形容「有時啲攻擊冇咩道理，好盲目」，廉署不會坐以待斃令香港廉潔排名斷崖式下跌。

廉潔情況不可獨善其身，始終嚟講都可能有攻擊，攻擊得嚟我無理由等你攻擊我我先做啲防禦，應該係咪早少少做防禦工夫？其中一樣係保持與外國聯繫，不斷更新香港情況，講廉潔及反貪無變，同繼續強化自己，無論宣傳定教育，做好香港自己、強大自己，你點話都冇用。 廉政專員胡英明

不偏不倚執行選舉條例 起訴9人投無效票、白票

談及近年一些選舉貪污情況，他強調廉署工作是不偏不倚執行《選舉（舞弊及非法行為）條例》，包括第27A當中一條是煽惑他人投無效票白票等，目前已有9人被起訴，全部已認罪。他指會在教育宣傳下工夫，告誡市民切勿以身試法，「條例好清晰，唔好煽惑他人投白票廢票，事實上轉發都係一個罪。」

被問及選舉中廉署或被當政治工具，成為候選人「攻擊」對手的武器，胡英明重申廉政公署是確保廉潔選舉，會按每宗個案是否犯法及執法，不會理會政治背景及大眾批評，「犯法始終係犯法，亦都唔會俾人利用到去做一個政治工具攻擊對方。」

廉署有50年歷史、經過唔少風雨都屹立不倒，獲國際認可，唔係一兩個批評就推得冧。 廉政專員胡英明

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談與懲教署不同：廉署做前線踢波、又要防守

一年前仍是懲教署署長的胡英明，接任廉署專員已屆大半年，脫下制服穿上西裝，胡英明感嘆一年時間過得太快，亦感受到兩個部門性質大有不同。

懲教係管理人，屬於守龍門角色；廉署係執法，做前線踢波，同時又要防守，但都有共通點，就係為香港好。 廉政專員胡英明

他表示，昔日在懲教署也曾不時「破案」，到廉署案件規模更大，充滿新挑戰，也對破案感開心，例如過往兩次大型執法行動，廉署出動逾100隊調查組作拘捕及搜查，並接見嫌疑人，「48小時內盡量搵得幾多得幾多，同時間挑戰，佢哋48小時都唔瞓，我係控制中心睇住，都感覺到個張力。」

胡英明笑言飲廉署咖啡要「睇心情」。（盧翊銘攝）

「廉記咖啡」總是大眾提及廉署時繞不開的話題，胡英明說，工作忙碌，一日要飲三杯咖啡。至於神秘的「廉記咖啡」味道是否如坊間傳言般難飲？他笑言要看飲咖啡者的心情。