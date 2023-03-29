一拳書館涉賣酒被票控　店主稱辦文學性質私人活動　判罰12000元

深水埗獨立書店「一拳書館」被指於去年9月無牌售賣酒類，警方接報後派出警員喬裝為顧客參與，另發現店內無張貼安心出行海報，因而票控店主龐一鳴兩罪。龐今（29日）於西九龍裁判法院承認控罪，辯方求情指活動屬文學性質，為一次性的私人活動，非為了賣酒，被告承認在事件中有不足。署理主任裁判官香淑嫻聽罷判被告罰款12000元。



被指出售12杯烈酒

被告龐一鳴（49 歲，商人），被控一項無牌售賣酒類，指他於 2022 年 9 月 2 日，在深水埗大南街一拳書館內沒有《應課稅品（酒類）規例》（第 109 章）第 25A 條所發出的訂明牌照或許可證的授權，為售賣而管有 12 杯烈酒。

一拳書館店主龐一鳴。(資料圖片)

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另被指未貼出安心出行海報

他另被控一項「作為餐飲業務負責人沒有遵從醫務衞生局局長根據法例第 599 章附屬法例 F 第 6(1) 條發出的指示」罪，指其作為上述處所的餐飲業務負責人，無合理辯解而沒遵從醫衞局局長根據第 599F 章第 6(1) 條發出，就該有關業務而適用的指示。

活動名為清酒共飲太宰治共讀

案情指，警方事前收到投訴指涉案書店將舉行「清酒共飲，太宰治共讀」活動，遂派出兩名警員喬裝為顧客，於2022年8月26日到書店繳付共700港元入場費。至9月2日，兩名警員到書店參與活動，發現場內沒有張貼安心出行的海報，亦沒有人要求他們掃描安心出行，其後有店員將3瓶清酒倒入12隻杯予參加者享用。警方在活動完結後展開行動，在場內發現17個人，拘捕身為負責人的被告。

屬文學性質一次性事件

辯方求情指，涉案書店一直都有舉辦不同的活動，目的非為了賺錢，而是「連結社區，推動文化」。而涉案活動則是文學性質，屬一次性事件，導師為書店熟客及義工。另根據書店Facebook專頁，涉案活動列明為私人活動，不是為了賣酒。當日亦有職員為顧客量體溫，但顧客在飲酒時有拉下口罩，被告承認在事件中有不足。裁判官聽罷就兩罪判被告罰款12000港元。

案件編號：WKCC864/2023