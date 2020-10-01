疫市開獨立書店　盼一拳驚醒讀書人　奇特分類法助新角度看世界

疫市開店需面對不少風險，疫市開獨立書店更是需要勇氣。深水埗大南街近日出現一間樓上書店，名叫「一拳書館」。有留意動漫的人必然會聯想起一套同名作品「一拳超人」，而店主龐一鳴也是因為這套動漫替書店命名。他認為「一拳超人」是一套十分有啟發性的動畫，以往不少書店都只側重在文化和藝術方面，故他希望透過開設新書店，帶來多元化種類的書籍，打破這種局面，做到「一拳驚醒讀書人」同時，亦能為守護本港言論及出版自由出一分力。 驟眼看一拳書館的書本層架與主流書店無異，細看才知分類奇特，有「香港有譯」、「拉美在此」，竟也有「酒吧話題」甚至「無政府主義」，「其實書本都有力量的一面。除了能陶冶性情和讓人們有話題外，其實也能令我們覺醒，從新的角度去看這個世界，亦有能力去行動」，龐一鳴說。

「一拳書館」在上月18開始試業，今日（1日）正式開業。店主龐一鳴最為人所知的是在10年前曾發起「一年唔幫襯地產商行動」。他表示一開始決定開辦書店，就是因為想用這種形式去延續對社會的關心。在近年的社會動盪中，他開始意識到言論自由出現危機，各大型連鎖書店因不同因素，開始下架部分書籍，故他希望能提供一個地方守護言論自由。「我這裏什麼書也可以賣，大家可以看所有的書，不會受到限制」。

龐一鳴認為未來出版業是一個較為關鍵的戰場，希望可以聯同其他獨立書店守護言論、出版自由。（曾鳳婷攝）

設更多閱讀空間方便「打書釘」

甫入書店，就能感覺到這和傳統書店不一樣。除了依舊有擺放書籍的層架、桌子外，更多的是讓客人坐下看書的位置。龐一鳴指，現今都市人生活繁忙，就算買書回家，很多時都只會把書擱置在一旁，不會認真閱讀。有見及此，龐一鳴決定在店內加入更多閱讀空間，讓一眾喜歡「打書釘」的人能在店內慢慢細味書本。

全新分類提醒讀者以往被忽略的角度

除了有足夠的閱讀空間外，店內的書籍分類更有別於一般書店，分類牌寫上「無政府主義」、「拉美在此」，甚至「酒吧話題」、「煲底見」等類別，予人煥然一新感覺。龐一鳴認為，以往書店的書籍分類方法已沿用多年，，若繼續跟隨，便會使人局限在特定分類中，「雖然會很快找到書，但同時也會忽略一些以往被忽略的角度」，故他希望透過打破傳統的分類，令客人接觸到更多不同類型的書。

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不同類型的書籍令人目不暇給，記者請龐一鳴推薦一本書，他選擇了香港作家陳浩基的《13·67》，作品更有逾十個國家的譯本，可供不同地區人士閱讀。除了是為支持港人作品，《13·67》也是一本以推理手法去說明1967至2013年之間香港社會的變遷，龐認為這是一本了解香港的入門小說，以推理形式書寫也令人不會感到沉悶。

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拒推折扣吸客 買書同時支持本地農業

隨着科技日新月異，實體書店日漸式微。龐一鳴明白營運一間書店相對困難，惟他堅持以書本不打折扣的方式經營。因他不滿現時大眾對折扣文化的追捧，希望使用一些可行的方法，嘗試改變他們的消費習慣。他明白如果直接取消折扣，亦會令客人感到無所適從，故他想到一個折衷的方法，「他們放棄了折扣，但會獲得一個更好的禮物，就是本地的農產品」，買書同時，也可以支持本地農業。

客人戴小姐日前在社交媒體上發現書店今日開幕，對店內的書籍感到興趣，故藉今日放假到訪。戴小姐表示，書店的氛圍令人放鬆，可以讓她在坐在一旁慢慢細味書本，「書店比較空曠，書的種類也比較特別」。她認為一拳書館有別主流書店，極具特色，從中亦能反映店主的價值觀。

另一位客人譚小姐表示，希望日後能多一點這類獨立書店，因為在大型書店內，特殊題材的書本普遍不太齊全。譚小姐對於店舖書籍分類亦十分讚賞，「如果書本分類太大路的話，到主流書店、甚至網上都能輕易買到。」反之，在這裏可以找到一些非主流書本，甚為驚喜。平日也有到訪其他獨立書店的譚小姐認為，一般連鎖書店環境較為擠逼，這裏感覺較舒適，是一個「打書釘」好去處。