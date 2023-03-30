泳季4.1開鑼泳池重開維園要再等　全港泳池泳灘開放及暫停日一覽

春天來到尾聲，泳季將重來。康樂及文化事務署今日（30日）宣布，轄下泳館將於周末（4月1日）起或完成年度維修後陸續開放，供市民在新泳季暢泳。除了梅窩游泳池外，康文署在四月至十月期間每日由上午6時30分至晚上10時分三節時段開放，期間有兩段各一小時的暫停開放時段。



不過，其中一個暢泳熱點維多利亞公園游泳池因維修，要4月18日才重開，而九龍仔游泳池，因正進行改建工程需要暫停開放，預計於2024至2025年度重開。全港各泳池本泳季開放時間及維修暫停日子一文看清。



香港島及九龍區游泳池開放詳情及清洗行動的時間表

新界區游泳池開放詳情及清洗行動時間表

康文署月票智能卡申請詳情

維多利亞公園游泳池因維修要4月18日才重開。（資料圖片）

康文署轄下游泳池4-10月每日開放時間：

．上午6時30分至晚上10時，分三節時段開放，期間有兩段各一小時的暫停開放時段（梅窩游泳池除外）

．梅窩游泳池上午8時30分開始開放，期間亦有兩段各一小時的暫停開放時段。

同設暖水及非暖水游泳設施17個泳館安排：

．暖水游泳設施4月1日至15日會繼續開放

．非暖水游泳設施4月16日起開放

17個泳館包括：

港島：

．中西區 堅尼地城游泳池



．灣仔區 摩理臣山游泳池



九龍：

．九龍城 何文田游泳池



．黃大仙 斧山道游泳池、摩士公園游泳池



．觀塘 觀塘游泳池



．深水埗 荔枝角公園游泳池



．油尖旺 九龍公園游泳池



新界：

．離島 東涌游泳池



．北區 粉嶺游泳池



．沙田 顯田游泳池、沙田賽馬會游泳池



．荃灣 城門谷游泳池



．屯門 屯門游泳池、屯門西北游泳池



．元朗 元朗游泳池



．西貢 將軍澳游泳池



中山紀念公園游泳池。（資料圖片）

公眾游泳池部份日子暫停開放進行維修工程，日子如下：

康文署指，為保持公眾游泳池清潔衞生，除每日例行清洗工作外，各公眾游泳池亦會進行每星期一次大清潔。大清潔行動於平日（即星期一至五）其中指定的一天，在上午十時至第二節開放時間結束前進行。如大清潔日適逢公眾假期，將改在該星期的另一天進行。

為確保公眾游泳池環境清潔，康文署呼籲市民在享用泳池設施時，必須保持個人衞生，遵守泳池規則，要點如下：

（一）游泳前請先淋浴，徹底清潔全身；



（二）請穿過水簾及洗腳池進入池面；



（三）如感不適，不應游泳，並要盡早求醫；



（四）在暢泳前，應先使用洗手間，切勿在泳池便溺；游泳期間若感到將要嘔吐，應立即上水並前往洗手間，以免弄污池水；及



（五）家長應教導同行小朋友注意個人及公眾衞生。



泳灘救生服務：

此外，康文署轄下18個刊憲泳灘會由4月1日起重新提供救生服務，在泳季期間（四月至十月），康文署會由每日上午九時至下午六時於上述的刊憲泳灘提供救生服務；在六月至八月游泳旺季期間的星期六、日及公眾假期，救生服務時間則會延長，由上午八時至下午七時。

大浪灣泳灘4月1日重新提供救生服務。（資料圖片/廖雁雄攝）

18個刊憲泳灘一覽

大浪灣泳灘



石澳泳灘



深水灣泳灘



赤柱正灘泳灘



淺水灣泳灘



長洲東灣泳灘



清水灣第二灣泳灘



洪聖爺灣泳灘



廈門灣泳灘



貝澳泳灘



銀線灣泳灘



銀礦灣泳灘



更生灣泳灘



蝴蝶灣泳灘



麗都灣泳灘



黃金泳灘



馬灣東灣泳灘



大埔龍尾泳灘

