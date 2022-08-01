泳季救生員招聘現場冷清　應徵者憂工作穩定性　望改善前景吸新血

救生員出現人手荒，康文署今（1日）在九龍公園舉行季節性救生員招聘日，不過今早現場應考者寥寥無幾，反應並不熱烈。有曾任職救生員的應徵者直言，季節性救生員薪酬合理，但穩定性較低，認為穩定工時和收入始能吸引更多新血。香港拯溺總會早前降低考取「拯溺銅章」的門檻，包括筆試和實習試的要求，他認為好壞參半，可吸引更多新人入行，惟亦令救生員的體能需求下降，但他強調，工作時保持警覺才是救人關鍵。



香港拯溺總會修改「拯溺銅章」的考試規程，將體能和時限要求降低，讓市民更容易接觸拯溺。曾任職救生員、應考者之一的黃先生認同將門檻降低能夠吸引年輕人投身於救生員行業，但同時亦降低了救生員的體能需求，有利有弊。「十年前考拯溺章時需要全神貫注，體能較差的也無法完成。」

至於會否令救生員質素參差不齊，黃先生則認為考試有體能要求，但工作意識才是救人的關鍵，「當遇上泳客遇溺時，一般需要在30秒之內就要將其救回，所以意識最重要。」他認為救生員需要時刻留意泳客的情況。

應考者之一的黃先生認為救生員一職不能當作穩定職業看待。（麥鍵瀧攝）

救生員長期人手不足，港九拯溺員工會認為欠缺晉升機會和前景才是主因，黃先生對此十分認同。他認為現時對救生員一職的保障不足，雖然薪酬合理，但工時不穩，未能將其當成有穩定收入的工作。「季節性救生員只工作三個月，不能保障之後會有其他工作，而私人泳池的救生員工時更不穩，沒有固定更表，甚至會出現拖糧的情況。」他續說，能穩定救生員的工時和收入才是吸引新血的最大誘因。

康文署近日招聘季節性救生員（2022年泳季），月薪介乎2萬元（泳池）至2.1萬元（泳灘或水上活動中心），薪酬連約滿酬金（包括資助救生章費用的額外約滿酬金）每月可達港幣2.4萬元或以上。