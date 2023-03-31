商人稱誤信前世欠債　簽下欠風水師600萬等文件　求宣布文件無效

篤信玄學命理的商人，被風水師傅稱前世欠債，需向有福氣的人借錢吸收福氣，遂跟從建議到律師樓簽訂協議，向風水師借貸600萬及將物業二按。商人指風水師原稱協議只是「風水文件」，作法後會將它燒毀，他在沒有收取借款下簽署文件，未料事後反被追債，其元朗獨立屋亦被用以申請二次按揭。商人昨（30日）入稟高等法院，指他受到風水師誤導才會簽署，該些文件亦只是「風水文件」，要求法庭聲明該協議無效，及撤銷按揭。



原告為李浩良（Lee Ho Leung William，下稱：原告），被告則是李振邦（Lee Chun Bong Bruce）。

原告李浩良聲入裹高等法院求證借貸文件無效。（資料圖片）

財務投資問題均問被告意見

入稟狀指，被告是一名風水師傅及功夫師傅。原告與妻子於2016年認識被告，自此被告便不時向原告夫婦倆提供風水意見。原告和妻子均非常信任被告，對其指示從不過問，在財務、投資及公司業務問題，均會依賴被告意見，甚至容許他處理物業資產，以及與被告合作投資「功夫學院」。

要向被告借錢以吸福氣

2020年1月，被告指原告前世欠下巨款，或會影響今生運程，建議原告向有福氣的人借錢，藉此吸收福氣，而該名有福氣的人正是被告。被告建議原告簽訂一份按揭貸款的「風水文件」，又指「風水文件」待他作法事時便會燒毀，不具法律效力，也不會在現實中執行。被告毋須向原告借貸，因此不存在還款問題，原告因而同意安排。

上律師樓簽貸款及二按文件

同年2月，被告安排原告到律師行簽署形式為貸款600萬及物業二按的「風水文件」。原告起初並未留意當中條款，後來發現貸款及二按文件的金額分別為600萬及800萬，被告解釋特意挑選「6」和「8」，是因這兩個數字在玄學上是原告的幸運號碼。

發現獨立屋被登記作二按

原告以為被告會將「風水文件」燒毀，因此未有向他索取副本，後來發現其位於元朗碧豪苑獨立屋被登記作二按。原告指，被告不曾真正向他提供600萬借貸，違反協議，因此有關貸款及二按協議均屬無效，他亦擁有權撤銷協議。

與被告如宗教領袖與信徒關係

原告又指，他一直深信被告，形容雙方關係猶如「宗教領袖及其信徒」，但受到被告不當影響，誤信「風水文件」只作轉運用途，被告卻濫用原告對他的信任，利用他不諳玄學的弱點，唆使和誘導他簽署該「風水文件」。原告稱，被告不但沒有燒毀「風水文件」，更於去年8月入稟高院要他還款600萬，並展開其物業二按法律程序。原告現要求法庭聲明該「風水文件」無效，被告無權要求他還款，以及頒令撤銷按揭。

案件編號：HCA493/2023