新盤神秘「富二代」身份曝光　疑加密貨幣宣傳伎倆　與風水師有關

【虛擬貨幣 / 加密貨幣】近日何文田站上蓋一個全新樓盤推出，吸引一名疑似「富二代」睇樓，不僅身穿價值10萬元名牌、更在兩名外籍保鑣陪同下到示範單位參觀及排隊揀樓，「行頭」惹人注目。正當不少人好奇神秘男子的身份之際，《香港01》收到自稱是「知情人士」的人報料，發出一條富二代受訪的影片。片中，該男子提到自己並非富二代，又不斷介紹自己如何靠crypto（加密貨幣）致富。

這段影片為YouTube的「私人影片」，上載賬戶與一間剛成立一個多星期的公司同名。公司的大股東，為近年推銷加密貨幣的風水師陳定幫。陳定幫回應稱「不認識此人」。

根據《一手住宅物業銷售條例》，任何人如為誘使另一人購買某一手住宅物業，而作出具欺詐性或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪。



該名疑似「富二代」上周六現身瑜一的售樓廠，擠在人群人等候揀樓。

高調帶外籍保鑣睇樓 空手而回

近日新盤市場轉趨熱鬧，其中何文田站瑜一售樓處上周（17日）出現一名疑似「富二代」的神秘人士現身，一身VERSACE全白色套裝打扮，配上PRADA斜揹袋及Hermès皮帶，全身「行頭」估計價值10萬元，並由兩名魁梧的外藉保鑣陪同下參觀示範單位，行為惹人注目。

至上周六（25日）瑜一首輪開賣，此名疑似「富二代」再度出現，並由保鑣陪同及拖著行李篋，在售樓處排隊等候揀樓。據知他最後空手而回，未有購入物業。而現場代理均表示不知道此人的真正身份。

聲稱持數千萬現金 保鑣陪同：當多個保障

然而，近日《香港01》收到自稱是「知情人士」的人主動「報料」，為一段訪問此名疑似「富二代」男子的影片。影片中，男子自稱自己今年只有21歲，並不是一名「富二代」， 「我『老竇老母』都係打工仔嚟， 都係搵萬零兩萬一個月。」

被問及為何在兩名保鑣陪同下揀樓，他則表示隨身行李篋內有數千萬現金，想有人保護當作多一個保障，「因為我帶住Cash（現金），都成千萬Cash，想有人保護下我」。其後，他便指自己是投資加密貨幣而成功賺錢，故擬入市買樓與家人同住，以改善生活素質。

在長約兩分鐘的影片中，他有逾半數時間也是解釋如何靠投資crypto（加密貨幣）致富，更望住鏡頭說「你只要信，有呢個信念，你都賺到錢」。

男子又指，隨身行李篋（紅圈）內有數千萬現金，想有人保護，故有兩名保鑣陪同揀樓。

上載影片帳號 與陳定幫公司同名

該段「訪問」影片，為YouTube的「私人」（private）影片，由一個名為「Ninexus Production01」的帳戶上載。

翻查公司註冊處資料，同名公司「Ninexus Limited」，於今年3月16日成立。公司創辦成員為有三人，其中一佔股49%的大股東，為「陳定邦 CHAN Ting Bong Clement」，與風水師「陳定幫」原名的中英文名字相同。

陳定幫以「陳定幫」中文名及「CHAN Ting Bong Clement」英文名，擔任十多間香港註冊公司董事，其中包括「陳定幫工作室有限公司」，註冊地址與「Ninexus Limited」一樣。

「Ninexus Limited」的另外兩名股東兼董事，為譚凱蔚（TAM Hoi Wai）和 潘學麟（POON Hok Lun Leslie），有擔任其他製作公司董事，其中一間的官網表明，客戶之一為陳定幫。

陳定幫近年在YOUTUBE頻道，不時宣傳加密貨幣投資。（資料圖片 / 陳葦慈攝）

陳定幫常分享加密貨幣心得 回應記者：不認識此人

記者就疑似「富二代」是否涉及虛擬貨幣的宣傳向陳定幫查詢，陳定幫表示：「不認識此人。」而主動報料的「知情人士」，亦無回應是否宣傳伎倆、是否與陳定幫等人有關。

陳定幫數年前因拍攝電視節目、以「愛情玄學家」的定位走紅，除玄學外，近年其影片頻道不時推廣及分享如何投資虛擬貨幣、NFT等。

2022年11月，有跑車在第一城被鎖車，車主之後高調現身「道歉」，車上印有加密貨幣公司的名稱。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

加密貨幣公司被質疑博宣傳有前科

事實上，近年虛擬貨幣平台的宣傳手法層出不窮，如去年11月，一名女子駕駛林寶堅尼到沙田第一城下車，即被「極速」鎖車，車上印有虛擬貨幣平台的標誌，及後該虛擬貨幣平台又高調向傳媒發採訪通知，並在社交網絡直播繳交罰款解鎖車輛的過程，被質疑是「博出位」宣傳。

去年全球第二大的虛擬貨幣交易所FTX破產，波及幾間香港創立的交易平台，FTX的香港子公司、尖沙咀設有地舖的Genesis Block，亦人去樓空；AAX倒閉，主腦失聯，資金鏈斷裂，警方以涉嫌欺詐拘捕兩名高層。

根據《一手住宅物業銷售條例》，任何人如為誘使另一人購買某一手住宅物業，而作出具欺詐性或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪。此外，任何人如知道或罔顧資料在某事關重要的事實方面是虛假或具誤導性，但仍然傳布或授權傳布該等資料，並相當可能誘使另一人購買一手住宅物業，該人即屬犯罪。