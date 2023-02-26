的士司機接單遇奇怪要求　搭車都要睇風水？網:呢個一定係賭神嚟!

隨著智能手機的流行，改變了不少人的生活習慣，比如很久以前搭的士，可能是打電話上的士台Call車，現在只需要篤篤手指選好上落車地點、乘車時間，輸入幾個字，即可提前預約的士，也可以留下備註提醒司機重要事項，十分方便。不過近日就有的士司機分享遇上奇怪的Call車要求，引起網民熱議。



《降魔的》劇照

在Call的士時，乘客需要提前輸入上車地點和目的地，讓順路的司機自行接單，司機會再以電話聯絡乘客確認詳情，在方便乘客也讓司機可以更妥善安排行車路線，亦有不少人會提前在Call車App內備註重要事項，例如多少位乘客會上車、有沒有寵物、有沒有輪椅、指定行駛哪一條隧道等，以篩選符合條件的司機，減少乘車時的爭拗和誤會。不過以下的士司機分享的Call車要求，或者那位乘客就有排等了。

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Unsplash@nasen

最近在Facebook群組「馬路的事討論區」上，一位的士司機分享自己日前在的士Call車App的趣事，根據圖中的手機時鐘，顯示事發在當日的凌晨3:20。一位乘客在「港珠澳大橋香港口岸人工島」預約的士，目的地為「竹園黃大仙下邨龍禧樓」，行駛距離約34.5km，而在備註欄上，留下了「五人車，車牌號碼不要0字4字，85折」的要求，令發帖者直呼「而家D人搭的士都特別多要求」。

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Facebook群組「馬路的事討論區」截圖

帖子引起了網民熱議，笑稱該位乘客的Call車要求十分困難，「5座車已經無幾多架，仲要揀車牌，可以等到變化石」、「等到天光都未有車」、「要求車牌真心痴線」。另外，有網民猜測該位乘客要求的士車牌號碼不可有「0」和「4」的原因，質疑是與風水命理有關，也有眼利網民發現Call車地點為「港珠澳大橋香港口岸人工島」，笑稱對方可能是迷信的賭徒，遇0遇4可能會輸大錢，「好明顯係病態賭徒」、「港珠oh番嚟知咩事，爛賭鬼」、「不如計埋司機嘅八字同自己夾唔夾？唔差在啦」、「司機唔可以屬牛馬羊」。

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《降魔的》劇照

同時也有其他司機留言表示曾遇過同一張單有同樣的要求，「呢條onX好多年前係Lalamove 已經喺度叫開車，黃大仙去九龍灣，就係唔要0唔要4，我打去問佢點解佢話個人興趣，吹脹」、「40幾歲丫姐黎(阿姐嚟)」。

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