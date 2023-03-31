七欖2023｜巴西籍女球迷嘆上屆太多防疫限制　今年除罩飲酒勁興奮

矚目盛事2023年香港國際七人欖球賽今日（31）日起一連三日在香港大球場開鑼，去年七欖因疫情「限制多多」，今年全面「復常」氣氛回升。



有居港的巴西籍女球迷表示，去年11月都有入場觀看七欖賽事，但慨嘆當時防疫措施仍然生效，包括要戴口罩及疫苗通行證等，她稱當時有其他國籍的朋友因此不願意入場，但今年「不用戴口罩，又可以飲酒，大家更享受！」



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今日七欖首日，上午未有正式賽事，只有部分青年組賽事，觀眾數量不多，踏入下午，大球場仍有微雨，至下午2時更雨勢加大，不過仍無阻場內球迷的熱情。下午的賽事頻密，看台上觀眾亦興奮，每當場上有激烈攔截岀現，看台上就會「嘩嘩」聲，當有球員成功突破持球疾走，觀眾就大聲歡呼，球員成功達陣後掌聲如雷。

來自巴西、現正居港的球迷Majely表示，今年防疫措施放寬，「不用戴口罩，又可以飲酒，大家更享受。」（王海圖攝）

「不用戴口罩，又可以飲酒，大家更享受」

來自巴西、現正居港的球迷Majely表示，去年11月的七欖都有來睇波，不過當時有不少防疫政策，如戴口罩及疫苗通行證等，「太多限制（too many restriction)」，大家都不太享受，連她的一些外籍朋友都不願意看賽事。她又指，今年防疫措施放寬，不少國外朋友與她一起入場，「不用戴口罩，又可以飲酒，大家更享受。」

香港女子欖球隊大戰新西蘭 全場打氣

香港女子欖球隊在下午首次登場，對決新西蘭女子欖球隊。開賽時每區看台有大約70多人，即使港隊落後，仍有不少球迷歡呼打氣。有球迷在賽事期間一直鼓掌，不論港隊搶到控球或被攔截，都一直歡呼。

觀眾簡先生指，自己今日有空跟朋友入場，支持率先登場的女子港隊，今晚支持本日壓軸登場的香港男子欖球隊。他指，本港女子隊雖然大比數落敗，但隊員精神面貌不錯，落後亦有力追，他明日會繼續入場支持港隊，「男女子都會撐！香港加油！」