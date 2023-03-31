七欖2023｜相隔半年再辦　海外旅客重臨　有教練率小孩團入場

2023香港國際七人欖球賽今日（31）日起一連三日在大球場開鑼，相隔半年後再次舉辦，不同的是所有防疫措施已經取消，場內觀眾都可在無口罩、無安心出行、無針卡、無限聚令之下狂歡。

有球會就趁防疫措施取消，帶一眾小孩入場比賽之餘，亦感受氣氛，帶隊的教練指，防疫措施取消令觀眾睇波更開心，「大家唔使戴口罩自然舒服啲」。亦有海外觀眾相隔三年再來，認為沒有防疫措施當然更好。



七欖2023今日（31日）開鑼，上午先舉行青年組賽事，現場有微微細雨，看台觀眾只有零星數十人。有球會就趁防疫措施取消，帶一眾小孩入場比賽之餘，亦感受氣氛。



荃灣欖球會西牛組少年隊主席張先生指，去年11月因為防疫政策，入場要先檢測，故未有帶小孩進場，只有球會的成人會員進場觀賽。今年適逢有小朋友比賽，而防疫政策又取消，故球會就帶同40多名小朋友進場。可見小孩們都非常雀躍，大叫「好開心！」

他指防疫措施取消令觀眾睇波更開心，「大家唔使戴口罩自然舒服啲」。同時亦讓小孩及觀眾更享受賽事。

亦有疫情前曾到場的海外觀眾感到愉快。Duwnery及其太太從紐西蘭而來，雖然過去疫情三年都未有前來，其太太在疫情前曾來港觀戰，太太指出今日氣氛如以往一樣，「大家都很盡興。」



對於不用隔離，又不用戴口罩，Duwnery夫婦都感到開心，認為這令來港旅客更自由，亦可以更享受賽事。