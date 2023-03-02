七欖2023｜本月底開鑼周末單日票售罄　港隊女欖首度亮相大球場

事隔4個多月後，香港大球場將再次上演香港國際七人欖球賽，將於3月31日至4月2日一連三天舉行。門票開售三周以來，周六和決賽的單日門票已售罄，僅剩首日或三日通行證仍有門票。

香港欖球總會行政總裁麥偉彬表示，在防疫政策如口罩令等取消後，預計今屆的入場人數，會比去年11月份舉辦時更多。今屆新增女子組賽事，香港女子七人欖球隊將會首次於大球場作賽。



欖總行政總裁麥偉彬致辭時表示，七欖可復辦對香港旅遊業非常重要。(歐嘉樂攝)

欖總行政總裁麥偉彬今日（2日）岀席位中環海濱舉行的LIVE MATTERS 2023會議，與一眾本地機構領導層交流即將舉行的香港大型活動。他在致辭時表示，七人欖球賽能於去年11月復辦是非常重要，預計即將於月底舉行的七人欖球賽會更精彩。

6支女子欖球隊參賽

麥偉彬會後受訪時表示，在放疫政策放寬下，預期今次的入場人數會上次更多。他預告將新增女子欖球賽事，會有6個國家或地區的女子欖球隊參賽，當中包括會首度於大球場比賽的香港女子欖球隊，「她們是第一次於大球場比賽，值得期待」。

麥偉彬表示，去年要為各支前來參賽的隊伍準備地方作新冠核酸檢測，花費不少，他相信在放疫政策放寬後，今次欖總舉辦賽事的成本都會下降，「當然航空方面的價錢仍高企，但去年一些外國隊伍，即使來港（在非運動期間）要戴口罩都願意前來，就是因爲他們喜歡香港的氣氛，相信他們今次會更樂意前來。」

▼2022年11月6日 澳洲隊奪得香港國際七人欖球賽冠軍獎盃▼



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4月1及2日門票已售罄

他表示，今次票價與去年一樣，亦會使用電子門票，買了門票後如想轉讓予他人，只要球迷下載指定應用程式，透過應用程式內可轉移門票予朋友，他不擔心有人會以高價放售門票。他預告在比賽首日，會有歌手鄭欣宜在表演環節獻唱。

據「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽」官方售票網站所見，上月9日開票以來，尚有三日奪票可售，連手續費為每套2038.5元，若要買單日門票則在官方授權的平台購買，唯只剩首天的3月31日門票可售，票價790元。

LIVE MATTERS 2023 會議今日(2日)於中環海濱舉行。(歐嘉樂攝)

旅發局期待全世界旅客來港體驗

另外，旅發局總幹事程鼎一在同一場合致辭時表示，香港有潛力舉辦不同大型活動，在過去聖誕假期有不少遊客到港。他指，全世界正在復常，希望旅客來港時都有好的體驗。



旅發局邀請120名內地旅遊業界人士正在香港考察，程指，該批業界都指香港人好友善和好客。

▼3月2日 旅發局邀請的內地旅遊業界到訪故宮文化博物館▼

