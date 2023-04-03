會展一姐｜梅李玉霞：展覽業殷切重返香港　「無驚過」新加坡競爭

香港正踏上「復常」之路，本港作為國際貿易中心，會議及展業亦逐步復甦。會展管理公司董事總經理梅李玉霞（Monica）接受《香港01》訪問，透露過去數月多次「走出去」向國際「說好香港故事」。面對新加坡的競爭，她強調「無驚過」，認為本港擁有「背靠祖國、面向世界」優勢，香港依然是亞洲區首選。



加入會展近30年，她形容去年疫情，是她見過最「淒涼」時時刻，「成個會展黑鼆鼆，無咗人嘅會展，無咗生命，好心悒」，但這位「女強人」堅信「黑暗總會過去」，「無論幾困難， 行出辦公室要昂高頭，如果自己都無信心，你啲同事咪仲弊？」



三年疫情過去，終見晨曦，今年是會展35周年，梅李玉霞強調不言休，深信「做好會展業，就等同為整個香港拼勁。」



會展管理公司董事總經理梅李玉霞（Monica）接受《香港01》訪問，透露過去數月多次「走出去」向國際「說好香港故事」。（林靄怡攝）

「會展一姐」梅李玉霞自去年10月至今，已先後赴新加坡、中東阿曼蘇丹、葡萄牙及馬來西亞等「說好香港故事」，她指感受到世界各地的展覽業主辦單位殷切期待「重返」香港，「當時好多人關心香港，有啲『出咗去』嘅，都話只係暫時性，香港一開關就會返嚟。」

吉隆坡會議展示本港珠寶展「墟冚」相片

香港的競爭對手新加坡「復常」步伐快，外界經常將兩者比較，梅李玉霞強調「無驚過」，「大家嘅地理位置唔一樣，香港最大優勢係背靠祖國、面向世界」，不少企業需要經香港走入內地市場，香港與內地通關後亦可以帶動亞洲經濟發展。她在本月初出席吉隆坡亞太區會議時，特意向台下同業展示本港珠寶展人山人海的「墟冚」相片，以影像說話，證明香港已經「復常」，獲得全場掌聲。

Art Basel最矚目 錄8.6萬名國際訪客

香港會展每年有約110個展覽，疫情爆發後，2019/20年度跌至62個、20/21年低至50個，21/22年僅回升至74個。

梅李玉霞表示，剛舉行的Art Basel是最為矚目，首度進佔兩層展覽廳，5日展期迎來177家參展商，較去年增加三成半，合共錄得8.6萬名國際訪客，當中首度參展的倫敦藝廊Union Pacific，在首日已悉數售罄，Art Basel亦已表明會重臨。

她指今年會有約100個恆常展覽，當中70個是商貿展覽，包括電子產品展、國際創科展、珠寶展、亞太區美容展，以及大型會議，分別有國際牙科研討會、器官移植協會大會等，預計年底展覽規模回復至七至八成，明年將全面恢復。

今年是會展35周年，會展管理公司董事總經理梅李玉霞不言休，亦歡迎年輕人加入，「做會展業會接觸各行各業，每日都好精采，做好會展業，就等同為整個香港拼勁。」（林靄怡攝）

難忘疫情「成個會展黑鼆鼆，感覺淒涼」

加入會展公司將近30年，梅李玉霞見證會展舉行九七回歸政權交接儀式及慶典，去年亦有份參與香港回歸25周年慶典；但最難忘的始終是世紀疫情新冠肺炎帶來的打擊，「經歷過沙士，本身以為3個月就過，點知6個月、1年又未得，大家都好徬徨，啲展覽要延期再延期，恆常展覽期亂晒、改完期又撞期。」

本港2022年爆發第五波，港府曾實施最嚴厲的防疫政策，一度禁止舉辦任何展覽及活動，為期約3個月，梅李玉霞堅持每日要返公司「撐住個場」，但她嘆慨「成個會展黑鼆鼆，無咗人嘅會展感覺淒涼，無咗生命，好心悒」。她笑言在壓力當前，會靠食朱古力減壓，深信疫情總有一日會完結。

唔可要畀同事見到挫敗感，無論幾困難， 行出辦公室要昂高頭，如果自己都無信心，唔覺得可以行出黑暗隧道，你啲同事咪仲弊？ 會展管理公司董事總經理梅李玉霞

今年是會展35周年，這位「會展一姐」不言休，亦歡迎年輕人加入，「做會展業會接觸各行各業，每日都好精采，做好會展業，就等同為整個香港拼勁。」